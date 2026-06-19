Finanças

Governo vai rever taxas do contencioso tributário. “Sistema fiscal precisa de ser simplificado”

Justiça tributária, burocracia e custos de contexto, dívida pública e necessidade de mais investimento público e privado são ainda "constrangimentos" da economia nacional, frisa Miranda Sarmento.

O Governo vai “avançar a breve trecho” com uma revisão das custas judiciais nos processos que decorrem nos tribunais administrativos e fiscais. O ministro de Estado e das Finanças disse esta sexta-feira que Portugal tem “um sistema fiscal que precisa de ser simplificado”, sobretudo na “parte do contencioso tributário”.

“Vamos avançar a breve trecho com a reforma da justiça tributária, do contencioso tributário, com a revisão das taxas”, disse Joaquim Miranda Sarmento durante a 9ª conferência económica franco-portuguesa organizada pelos Conselheiros do Comércio Externo de França em Portugal.

A estratégia de políticas públicas deve passar por “melhorar rendimentos, modernizar o Estado e preparar o país para as próximas décadas”, o que envolve alterações na justiça tributária, segundo o governante com a pasta das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento explicou que as reformas são necessárias porque ainda existem vários “constrangimentos” na economia portuguesa, elencando o capital humano, a burocracia e os custos de contexto, o mercado de trabalho e os apoios sociais, a justiça tributária, a despesa pública, a dívida pública, a falta de investimento público e privado e o sistema fiscal.

Temos de continuar a reduzir as taxas marginais de IRS, para fomentar cada vez mais o trabalho, e de IRC. Depois de 2028 teremos de continuar a baixar o IRC”, referiu no evento dedicado ao investimento francês em Portugal, que decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A dívida pública, que na pandemia, em 2020, era de 134%, está agora abaixo dos 90%, mas a dívida pública ainda é o calcanhar de Aquiles da economia portuguesa. É aqui que ainda temos de fazer um grande esforço para continuar a reduzir.

Em relação aos efeitos do comboio de tempestades e da guerra no Médio Oriente, que fez escalar os preços da energia, o ministro de Estado e das Finanças garantiu que o Executivo deu uma “resposta rápida sem comprometer a estabilidade alcançada” nas contas públicas, até porque tem consciência de que este é um ano “mais exigente” ao nível da execução orçamental.

Fomos o 5º país da União Europeia (UE) com mais apoios em percentagem do PIB, o que resulta da margem orçamental que criámos dos próximos anos, mas fomos bastante seletivos. Criámos um mecanismo de redução temporária do ISP para todos os que vão à bomba de gasolina e medidas muito segmentadas para quem foi mais afetado pelo preço dos combustíveis, nomeadamente operadores de transporte de pessoas e mercadorias e para agricultura”, recordou.

“Porquê? Tal como o FMI e a Comissão Europeia têm dito: medidas across the board, para toda a gente, acabam por ter um efeito regressivo e a maioria do benefício é capturado por quem tem mais rendimento. Não podemos desperdiçar recursos – são sempre finitos. Temos alguma margem orçamental mas temos de ter sempre algum cuidado”, assegurou o ministro das Finanças, perante uma audiência de investidores gauleses.

Foi precisamente para as empresas francesas que Joaquim Miranda Sarmento deixou também uma palavra de apreço, dado que França é responsável por 18,8 mil milhões de euros em investimento direto estrangeiro, França tem mais de 1.700 filiais em Portugal, responsáveis por cerca de 130 mil empregos.

Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos, com Joaquim Miranda Sarmento, ministro das FinançasLusa

Portugal é atrativo para o investimento direto estrangeiro. Temos um conjunto vasto de grandes projetos que são absolutamente transformadores, como o do BNP Paribas em Lisboa, a Natixis no Porto. São projetos críticos para a economia portuguesa, porque têm um efeito muito significativo na produtividade e têm o perfil de emprego de que a economia portuguesa mais precisa: jovem, altamente qualificado, com muitas nacionalidades e bem remunerado para os padrões portugueses”, sublinhou.

O ministro das Finanças aproveitou ainda a ocasião para fazer referência ao investimento na defesa – que em Portugal é feito essencialmente na Marinha e na Força Aérea, dada a sua posição geográfica – e alertar que a UE “tem aqui uma grande oportunidade de reforço do papel do euro”, para o qual Portugal está disposto a contribuir.

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