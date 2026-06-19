Hoje nas notícias: Neonazis, PRR e taxa única no IVA

Membros do Movimento Armilar Lusitano (MAL) acusados de terrorismo identificavam como “alvos” pessoas que, no seu entender, prejudicavam o interesse nacional e pensavam em ações violentas para as neutralizar. Governo retirou do PRR a obrigação de aprovar o Código das Prestações Sociais, reduzindo as exigências associadas à reforma da Segurança Social e facilitando o acesso ao último “cheque” da bazuca. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Neonazis planeavam ataques a políticos e figuras públicas

Na quarta-feira, o líder e oito membros do grupo de extrema-direita, nacionalista, neonazi, supremacista branco, antissistema, conspiracionista e aceleracionista Movimento Armilar Lusitano (MAL) foram acusados pelo Ministério Público de crimes relacionados com terrorismo. Nenhum deles tinha nada de concreto contra Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Luís Montenegro, Cavaco Silva, Luís Marques Mendes ou Ricardo Araújo Pereira, mas, por se tratar de governantes, políticos e figuras públicas que associavam à “esquerda”, classificavam-nos como “ameaça direta” aos interesses nacionais. De acordo com a acusação, os membros do MAL tinham presença em plataformas digitais com vista à intervenção na vida política nacional e foram, durante anos, identificando e recolhendo informações pessoais, de acesso reservado, sobre os vários “alvos”, contra os quais diziam que seria necessário usar armas.

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Governo retira Código das Prestações Sociais do PRR

O Governo retirou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a obrigação de aprovar o Código das Prestações Sociais, reduzindo as exigências associadas à reforma da Segurança Social e facilitando o acesso ao último “cheque” europeu, no valor de 5.193 milhões de euros. Inicialmente, a reforma previa a entrada em vigor de dois diplomas: a criação da Prestação Social Única (PSU) e a aprovação de um código destinado a reorganizar o sistema de prestações sociais. Mas, com a reprogramação do PRR, o cumprimento da meta passou a depender apenas da entrada em vigor da PSU. O Ministério tutelado por Maria do Rosário Palma Ramalho não esclarece, porém, se o Código das Prestações Sociais permanece nos planos do Executivo.

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Fisco avalia impacto de taxa única no IVA

Os peritos da Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e Aduaneiras (U-TAX), encarregues de efetuar uma avaliação ao atual sistema de benefícios fiscais, estão a realizar um estudo sobre as taxas preferenciais do IVA, segundo revelou a diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), numa audição parlamentar. A ideia é simular a introdução de uma taxa única de IVA, sendo necessário “medir se perdemos receita”, mas também “como é que não se aumenta a receita, que pode ser outra opção, mas é sempre uma opção política”, acrescentou, sublinhando que se trataria de “uma mudança estrutural” no sistema nacional do IVA e sem querer “adiantar conclusões.

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Governo nomeia nove dirigentes para a Segurança Social com ligações ao PSD

Entre os 14 dirigentes de topo nomeados recentemente para os centros distritais do Instituto da Segurança Social (ISS), há nove que têm ligações ao PSD. Estas nomeações acontecem na sequência da reestruturação do ISS, o que levou à cessação automática das comissões de serviço que estavam em vigor. São exemplos Nuno Branco Alas, diretor do centro distrital de Évora, que foi membro da assembleia municipal daquela cidade nas listas do PSD. Em Viana do Castelo, o diretor Orlando Lopes Parente Antunes também tem ligações ao partido. Já no caso de Joaquim António Seixas, que continuará à frente do centro distrital de Viseu, e de António José Fidalgo Martins, que se mantém como diretor do centro distrital de Bragança, ambos foram deputados do PSD.

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Luxo do Fasano chega a Cascais com investimento de 200 milhões

Portugal está na rota do luxo brasileiro do Fasano. Em causa está um projeto que engloba cerca de 90 unidades hoteleiras e 40 branded residences, na Quinta da Marinha, em Cascais, num investimento que será superior a 200 milhões de euros. Resulta de uma parceria entre a Fortitude Capital, atualmente uma das principais gestoras de capital de risco portuguesas, e o brasileiro BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. A operação está a cargo do Grupo JHSF, por via da marca Fasano. O Fasano Cascais ocupará as instalações do antigo hotel de cinco estrelas The Oitavos, sendo que as obras de renovação do edifício arrancaram no ano passado e a inauguração está prevista para o último trimestre de 2028.

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