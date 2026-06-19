Irão suspende negociações de 60 dias com EUA após ataques israelitas no Líbano

O Irão suspendeu todo o processo de negociação de 60 dias com os Estados Unidos devido aos novos ataques israelitas no sul do Líbano, o que viola um dos principais pontos do memorando de entendimento para pôr fim à guerra no Médio Oriente que estipula a cessação das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.

As autoridades iranianas argumentam que os ataques israelitas no sul do Líbano, menos de 24 horas após a assinatura eletrónica do acordo, constituíram uma violação direta das obrigações dos EUA no âmbito do pacto, segundo adiantou uma fonte à agência Al-Mayadeen.

Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nesta nova vaga de bombardeamentos levados a cabo pelo exército israelita contra vários locais no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde Pública libanês.

De acordo com a fonte anónima do jornal, a delegação iraniana preparava-se para viajar para a Suíça e dar início à primeira ronda de negociações quando Teerão cancelou abruptamente a viagem.

A primeira ronda de negociações entre os EUA e o Irão acabou por ser cancelada. Estava prevista acontecer num resort de Bürgenstock, na Suíça.

Apesar do acordo firmado entre os EUA e o Irão, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhou na quinta-feira que as tropas israelitas permanecerão em zonas do sul do Líbano durante o tempo que for “necessário”.

Já esta sexta-feira, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, declarou que “todo o Líbano deve arder”, após o anúncio da morte de quatro soldados israelitas.

“Com todo o respeito pelos norte-americanos, Israel deve deixar claro ao mundo que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não serão sacrificados.Todo o Líbano deve arder”, afirmou num comunicado.

“Morreram na sequência de um projétil [drone explosivo] que atingiu um tanque no sul do Líbano”, informaram as Forças de Defesa de Israel (FDI), atribuindo o ataque ao grupo xiita libanês Hezbollah.

Estas foram as primeiras perdas israelitas desde a assinatura do memorando de entendimento entre Washington e Teerão no domingo, que visa terminar a guerra no Médio Oriente em todas as frentes, incluindo no Líbano, onde Israel e o movimento xiita Hezbollah, aliado de Teerão, estão em conflito.