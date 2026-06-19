Israel e Hezbollah acordam cessar-fogo mediado por EUA e Qatar

Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo que deverá entrar em vigor esta sexta-feira às 16h locais, segundo revelou um alto responsável norte-americano à Reuters, numa tentativa de travar a escalada militar no sul do Líbano. “O Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo”, afirmou a fonte, acrescentando que o entendimento foi elaborado por negociadores dos Estados Unidos e do Qatar com o apoio do Irão.

Segundo o responsável, o acordo deverá entrar em vigor às 16h locais desta sexta-feira, após vários dias de intensificação dos confrontos entre as forças israelitas e o grupo apoiado por Teerão.

“Entendemos que, após a troca de tiros ocorrida hoje [sexta-feira], Israel e o Hezbollah estão agora em cessar-fogo”, acrescentou a fonte citada pela Reuters.

O anúncio surge numa altura de elevada tensão no Médio Oriente, depois de sucessivos bombardeamentos israelitas no sul do Líbano, que levou o Irão a suspender todo o processo de negociação de 60 dias com os Estados Unidos.

Até ao momento, nem o Governo israelita nem o grupo xiita divulgaram um comunicado oficial sobre os termos do cessar-fogo ou sobre os mecanismos previstos para a sua implementação e monitorização.