João Lopes Dias assume presidência interina do ISEG

O economista João Duque deixou esta semana o cargo de dean do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e o professor académico João Lopes Dias assumiu a presidência interina até à conclusão do processo eleitoral, que deverá realizar-se durante o verão.

João Lopes Dias, que se vai apresentar esta sexta-feira aos alunos com a assinatura do editorial, é o primeiro dean do ISEG com doutoramento em Matemática, que completou pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 2002. Licenciado em Engenharia Física Tecnológica, pelo Instituto Superior Técnico, ocupou diversos cargos na academia, nomeadamente a coordenação científica do centro de investigação CEMAPRE, e é autor de publicações científicas na área de sistemas dinâmicos. Agora, acumula a função de liderança do ISEG com a posição de vice-presidente com o pelouro dos Assuntos Académicos.

Em entrevista ao ECO, à margem de uma visita às instituições financeiras europeias em Frankfurt, João Duque revelou que não se iria recandidatar a um novo mandato e que os docentes que estavam a alinhavar candidaturas eram o ex-presidente Mário Caldeira, que liderou o ISEG entre 2014 e 2017, vice-presidente do Conselho de Escola e associate partner na Deloitte Portugal, e Joana Pais, professora de Economia e atual vice-presidente para a área da Investigação e coordenadora do XLAB-Behavioural Research Lab.

João Duque foi nomeado presidente do ISEG em novembro de 2022, sucedendo a Clara Raposo, atual vice-governadora do Banco de Portugal. Licenciado em Gestão e Organização de Empresas no ISEG e doutorado em Business Administration na Manchester Business School, o economista começou a dar aulas no ISEG em 1985, tornando-se depois professor catedrático e coordenador científico do mestrado em Finanças.

O ex-líder do ISEG, que se mantém ligado ao estabelecimento de ensino superior, considera que cumpriu “razoavelmente” o plano estratégico, desde logo pela conquista da chamada tripla coroa entre as escolas de economia ao obter as acreditações internacionais AMBA, AACSB e EQUIS em simultâneo.

O ISEG é uma das seis faculdades portuguesas representadas na lista das 70 melhores do mundo para se tirar um mestrado em Finanças. No ranking de 2026 do jornal britânico Financial Times, divulgado esta segunda-feira, constam também a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business and Economics, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), a Iscte Business School e a Católica Porto Business School.