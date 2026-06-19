Mundial 2026

Mais de 100 casos de publicidade a jogo ilegal detetados durante o Mundial 2026

 Lusa,

As redes sociais concentraram quase metade das evidências validadas, seguindo-se ações de marketing de influência. Há ainda casos em motores de busca, no Telegram e na comunicação social.

O Verificador de Apostas Reguladas (VAR) Mundial detetou mais de 100 casos de promoção a operadores de jogo online ilegais durante o Mundial 2026 de futebol, revelou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos (APAJO).

As redes sociais concentraram quase metade das evidências validadas, seguindo-se ações de marketing de influência através de criadores de conteúdos digitais, com mais de 30 ocorrências. Foram ainda registados casos associados a pesquisas em motores de busca — sete –, grupos da aplicação Telegram— seis — e artigos patrocinados em órgãos de comunicação social portugueses — quatro.

Em comunicado, o presidente da direção da APAJO, Ricardo Domingues, considerou que os dados demonstram uma exposição “massiva, diária e contínua” dos portugueses ao mercado ilegal de jogo online, sobretudo entre os mais jovens. “Estes primeiros dados mostram que o VAR Mundial era uma iniciativa necessária. Ultrapassar a barreira das 100 evidências validadas em apenas uma semana, prova que a exposição dos portugueses – especialmente dos mais jovens – ao mercado ilegal é massiva, diária e contínua“, afirmou aquele responsável, citado no comunicado.

Ricardo Domingues sublinhou que o combate ao jogo clandestino deve ser “a primeira prioridade do Estado no que toca ao jogo online” e realçou a importância da publicidade legal para canalizar os utilizadores para a oferta regulada.

A APAJO refere que vários dos conteúdos identificados recorrem à imagem de futebolistas presentes no Mundial 2026, de seleções e da própria competição, bem como da FIFA. Entre os exemplos recolhidos constam referências a jogadores como o francês Kylian Mbappé e o inglês Jude Bellingham.

“Mais recentemente, e já após os 100 casos, a APAJO recolheu evidências que utilizam a identidade de Vozinha [guarda-redes da seleção de Cabo Verde] e do próprio Cristiano Ronaldo, que irá denunciar [o caso] entre hoje e amanhã”, lê-se no comunicado.

A APAJO assinala ainda que foram detetados casos de utilização indevida da identidade de operadores licenciados, casinos portugueses e influenciadores digitais.

Os casos foram identificados através da iniciativa VAR Mundial, lançada no arranque da competição, e resultam de monitorização própria e de denúncias enviadas por cidadãos. Segundo os dados mais recentes do setor, cerca de 40% dos portugueses que apostam online recorrem a plataformas sem licença em Portugal, sendo que 61% dos utilizadores dessas plataformas desconhecem a sua situação ilegal.

A campanha VAR Mundial vai decorrer durante os 39 dias do Mundial2026 e vai origem a um relatório que será remetido às autoridades reguladoras e fiscalizadoras competentes, acrescenta a APAJO.

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