Micro e PME já podem candidatar-se a apoios de 182,5 milhões para inovação produtiva. Veja as condições

As micro, pequenas e médias empresas das cinco regiões NUTS II do continente já podem candidatar-se aos apoios para investimentos em inovação produtiva. O concurso está aberto até 30 de setembro de 2026

Prevê taxas de comparticipação que podem ir até 60% e tem uma dotação de 182,5 milhões de euros, dos quais 100 milhões geridos pelo Compete 2030 e o restante pelos programas regionais Norte 2030, Centro 2030, Lisboa 2030, Alentejo 2030 e Algarve 2030.

O Ministério da Economia indica que são elegíveis ações que contribuam para a melhoria das capacidades produtivas das PME e para o desenvolvimento de soluções inovadoras, digitais e sustentáveis, sobretudo baseadas nos resultados de I&D e visando o aumento do emprego qualificado.

“A criação de um novo estabelecimento, o aumento em pelo menos 25% da capacidade de um estabelecimento já existente ou a diversificação da produção para produtos não produzidos ou serviços não prestados anteriormente estão entre os projetos de investimento que podem ser apoiados”, detalha.

O apelo ao interior passa pela aposta em investimentos que possam criar emprego e atrair pessoas e os fundos europeus são um dos instrumentos que temos para captar emprego para o interior. Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sublinha, citado em comunicado, que “discriminar positivamente os territórios de baixa densidade reforça a coesão territorial e a atratividade para as empresas investirem nesses territórios”.

“O apelo ao interior passa pela aposta em investimentos que possam criar emprego e atrair pessoas e os fundos europeus são um dos instrumentos que temos para captar emprego para o interior”, acrescenta o governante.