Mundial 2026: Suíça X Bósnia visto por quase 993 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Suíça e Bósnia — no SoFi Stadium perante 70.026 espetadores — terminou com a vitória dos suíços com 4-1. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 992.595 telespectadores, com a transmissão dividida entre RTP1, Sport TV 1 e a Sport TV 5 — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Transmitido às 20h, o jogo entra na quarta posição da tabela dos mais vistos do Mundial, até ao momento. O empate da Seleção Nacional contra a República Democrática do Congo mantém-se o mais visto, com uma audiência média de 3.271.507 indivíduos.

Na LiveModeTV, a transmissão do jogo completo contou com 570.101 visualizações na quinta-feira, de acordo com os dados visualizados pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de dados de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 78.423 visualizações pelas 21h40. Ao longo do dia, a emissão em direto da LiveMode obteve uma média de 33.476 visualizações.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia foi entre Uzbequistão X Colômbia, emitido pelas 03h na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 12.028 telespectadores. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Áustria e Jordânia, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 1.449 telespectadores.



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Nos primeiros oito dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de nove milhões e 900 mil telespectadores. A SIC captou 39% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 3 milhões e 860 mil. A RTP 1 conta com 21% — 2 milhões e 66 mil –, a Sport TV 5 captou 19% da audiência — cerca de 1 milhão e 862 mil indivíduos –, a TVI reuniu 14% — 1 milhão e 372 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 7% — 733 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 53% do total.

O torneio prossegue esta sexta-feira, 19 de junho, com os jogos México X Coreia do Sul (20h) e Escócia X Marrocos (23h). O próximo jogo de Portugal acontece na terça-feira, 23 de junho, pelas 18h, contra o Uzbequistão.

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.