Negociações do orçamento europeu empurradas para outubro

A presidência irlandesa do Conselho da UE vai apresentar uma nova negobox (caixa de negociações) sobre o orçamento comunitário na cimeira de outubro, visando um acordo em dezembro, disse em Bruxelas o presidente do Conselho Europeu.

As negociações sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2028-2034) vão continuar e a presidência irlandesa do Conselho da União Europeia (UE) “irá preparar uma caixa de negociação (revista) para a nossa reunião de outubro”, disse António Costa, no final da reunião dos chefes de Estado e de Governo dos 27, que terminou esta sexta-feira.

“Hoje, os líderes concordaram em incumbir os nossos amigos irlandeses de acelerar os trabalhos sobre os novos recursos próprios, precisamos dessas receitas adicionais para alcançar um acordo em dezembro” acrescentou.

Costa referiu ainda que os 27 têm uma responsabilidade partilhada de ter o novo orçamento plurianual operacional no início de 2028. “Para que isso seja possível, precisamos de um acordo global até ao final deste ano, essa é a única forma de os fundos continuarem a fluir sem interrupções, a partir de 1 de janeiro de 2028, para os nossos cidadãos, para as nossas empresas e para os nossos agricultores”.

Precisamos de um acordo global até ao final deste ano, essa é a única forma de os fundos continuarem a fluir sem interrupções, a partir de 1 de janeiro de 2028, para os nossos cidadãos, para as nossas empresas e para os nossos agricultores. António Costa Presidente do Conselho Europeu

Por seu turno, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adiantou que os Estados-membros chegaram a um acordo “sobre a arquitetura do QFP”, o que demonstra que as capitais “partilham da ambição da Comissão de ter um orçamento mais simples e preparado para o futuro, que capacite a Europa para competir, que reforce a sua segurança e defesa, e que aumente a sua capacidade de ação num mundo mais desafiante”.

Para a líder do executivo comunitário, a UE precisa “de um sistema robusto e estável de novos recursos próprios”, acrescentando que, até à cimeira europeia de outubro, deve-se chegar a “um entendimento partilhado sobre como pretendemos financiar o próximo QFP”.