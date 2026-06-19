Novabase fecha programa de recompra de ações com aquisição de 134 mil títulos

A Novabase concluiu o seu plano de recompra de ações, iniciado em dezembro de 2024, com a aquisição de 134 mil ações, ficando abaixo da meta definida de 460 mil títulos. A tecnológica justifica o fim do programa com o facto de ter alcançado o número de ações necessárias para entregar no âmbito do plano de opções de atribuição de ações para membros da administração e colaboradores da Novabase ou de outras sociedades do grupo.

“A 18 de junho de 2026, como resultado das operações de aquisição no âmbito do Programa de Recompra, a Novabase tinha adquirido um total acumulado de 134.101 ações próprias, tendo a Sociedade atualmente em carteira 744.616 ações, detendo assim um total de 1,94% do atual capital social”, informa a empresa em comunicado à CMVM.

A tecnológica explica que o programa tinha como finalidade adquirir até 460 mil ações ordinárias, representativas do capital social da Novabase. O montante máximo fixado para este investimento era de três milhões de euros, contudo o comunicado desta manhã não refere qual o valor investido nestas compras.

“No âmbito do ponto 7 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral realizada no dia 22 de maio de 2026, foi deliberada uma alteração ao Regulamento do Plano que veio permitir que os participantes possam optar pela liquidação em dinheiro das Ações atribuídas ao abrigo do Plano”, aponta ainda a empresa.

A empresa acrescenta que o conselho de administração considera “que foi já atingido o número estimado de ações necessárias para fazer face à liquidação das opções atualmente atribuídas ao abrigo do Plano, encontrando-se esgotado o objetivo do referido programa, pelo que o Programa de Recompra deve dar-se por concluído na presente data, terminando antes do seu período máximo de duração (31 de dezembro de 2026)”.