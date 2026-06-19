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Pietro Casiraghi é o novo business development director da Impresa

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Pietro Casiraghi já foi deputy general manager media agencies da Publitalia’80, que a Impresa afirma ser a "maior responsável de vendas do Grupo MFE em Itália".

O Grupo Impresa contratou Pietro Casiraghi para assumir as funções de business development director, integrando a área comercial da Impresa a partir de dia 1 de julho. O objetivo passa por angariar novos clientes internacionais para a Impresa e fazer crescer o negócio internacional de clientes portugueses através dos meios da MFE, a companhia italiana que é a segunda maior acionista do grupo.

Pietro Casiraghi já foi deputy general manager media agencies da Publitalia’80, que a Impresa afirma ser a “maior responsável de vendas do Grupo MFE em Itália”. O novo responsável irá trabalhar em conjunto com a equipa liderada por João Paulo Luz, diretor comercial de TV e Digital da Impresa.

“Esta nova contratação reforça a parceria entre MFE e Impresa, permitindo a partilha de experiências na área comercial com a identificação de oportunidades já testadas com sucesso noutros países europeus“, explica o grupo, em comunicado.

Estamos muito entusiasmados com a chegada de um parceiro que nos vai permitir acelerar a chegada a novas marcas e anunciantes internacionais. O Pietro é uma mais-valia para a nossa equipa e um importante apoio para nos ligar ao sucesso global da operação comercial da MFE”, afirma João Paulo Luz.

Por sua vez Pietro Casiraghi declara que “a parceria entre a Impresa e a MFE representa uma oportunidade única para combinar conhecimentos especializados, reforçar relações e gerar novo crescimento“.

Esta é a mais recente alteração anunciada pelo grupo, onde se incluem a acumulação do pelouro das receitas por Ricardo Costa e a nomeação de Teresa Gonçalves como nova administradora financeira.

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