Proença de Carvalho assessora a Kruso Kapital na admissão à negociação no Euronext Milan

A Proença de Carvalho assessorou a sociedade holding italiana Kruso Kapital nos aspetos de direito português relacionados com a admissão à negociação das suas ações ordinárias no Euronext Milan, mercado regulamentado organizado e gerido pela Bolsa Italiana. A Kruso Kapital é especializada na atividade de crédito pignoratício e no mercado de leilões de joias, metais preciosos e obras de arte.

No âmbito desta operação internacional, a firma de advogados prestou assessoria à Pignus – Crédito Económico Popular, uma subsidiária portuguesa da Kruso Kapital. Em comunicado, a Proença de Carvalho explicou que conduziu o processo de due diligence jurídica em Portugal, prestou assistência na preparação e revisão das divulgações relativas a Portugal incluídas na documentação da operação e no prospeto de admissão à negociação, e assegurou aconselhamento jurídico contínuo sobre todas as matérias de direito português relevantes.

A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e integrou os sócios Bárbara Schurmann, Filipa Loureiro e Francisco Proença de Carvalho, a of counsel Anne Vogdt, bem como os associados Igor Amarii, Mariana Castro Pereira, Miguel Almeida Simões, Nuno Miguel Marques, Margarida Bruno Silva e Gonçalo Poejo Grilo.

“Foi um privilégio assessorar a Kruso Kapital nesta operação, que envolveu um elevado grau de complexidade jurídica e regulatória. A admissão à negociação de uma sociedade num mercado regulamentado europeu exige uma coordenação extensiva entre múltiplas jurisdições e equipas especializadas”, sublinha André Matias de Almeida.

A BonelliErede (BonelliErede) atuou como principal assessora jurídica da operação em Itália, assessorando a Kruso Kapital, a Banca Akros – Gruppo Banco BPM, na qualidade de listing agent, e o Banco BPM, na qualidade de specialist do emitente.