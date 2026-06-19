PS celebra chumbo da reforma laboral: “Hoje estivemos do lado certo”

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considerou esta sexta-feira que o chumbo da reforma laboral do Governo representa uma vitória para os trabalhadores e para o país, defendendo que o pacote legislativo rejeitado na Assembleia da República promovia a desvalorização do trabalho e comprometia o desenvolvimento económico.

“Hoje é um bom dia para o país. Este projeto, este pacote laboral, era um pacote negativo. Não era apenas contra os trabalhadores. Era contra a economia que queremos ser”, afirmou o dirigente socialista, na declaração de voto, no plenário da Assembleia da República, após a rejeição da proposta de lei do Executivo.

Para Eurico Brilhante Dias, Portugal precisa de uma estratégia assente em mais produtividade, melhores salários e maior qualificação das empresas e dos trabalhadores, rejeitando a ideia de que o crescimento económico possa ser alcançado à custa da redução de direitos laborais. “Não construímos uma sociedade melhor, mais competitiva, desvalorizando o trabalho”, sustentou, argumentando que a proposta do Governo procurava aumentar a produtividade “empobrecendo os mais pobres”, uma opção que classificou como “injusta”.

O líder da bancada socialista afirmou ainda que a reforma laboral, que foi chumbada, “atrasava o país no caminho da qualificação e de melhores salários” e insistiu que “não se melhora a economia nem a nossa comunidade desvalorizando quem trabalha”. Na sua perspetiva, o resultado da votação demonstra que a defesa das convicções políticas pode prevalecer mesmo perante cenários aparentemente desfavoráveis.

Eurico Brilhante Dias aproveitou também para elogiar a ação dos sindicatos ao longo do processo, dirigindo uma saudação à UGT e à CGTP, com especial referência aos Trabalhadores Social-Democratas (TSD). “Mesmo sabendo das dificuldades continuaram a lutar por aquilo que era justo”, afirmou.

Concluindo a intervenção, o socialista declarou que o PS sai da votação “orgulhoso” da posição assumida e deixou uma mensagem de satisfação com o desfecho parlamentar: “Hoje estivemos do lado certo.”