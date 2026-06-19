Mudanças na lei laboral

PS celebra chumbo da reforma laboral: “Hoje estivemos do lado certo”

1

O PS saudou o chumbo da reforma laboral, com o líder parlamentar a afirmar que a proposta rejeitada "atrasava o país", desvalorizava o trabalho e prejudicava a economia.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considerou esta sexta-feira que o chumbo da reforma laboral do Governo representa uma vitória para os trabalhadores e para o país, defendendo que o pacote legislativo rejeitado na Assembleia da República promovia a desvalorização do trabalho e comprometia o desenvolvimento económico.

“Hoje é um bom dia para o país. Este projeto, este pacote laboral, era um pacote negativo. Não era apenas contra os trabalhadores. Era contra a economia que queremos ser”, afirmou o dirigente socialista, na declaração de voto, no plenário da Assembleia da República, após a rejeição da proposta de lei do Executivo.

Para Eurico Brilhante Dias, Portugal precisa de uma estratégia assente em mais produtividade, melhores salários e maior qualificação das empresas e dos trabalhadores, rejeitando a ideia de que o crescimento económico possa ser alcançado à custa da redução de direitos laborais. “Não construímos uma sociedade melhor, mais competitiva, desvalorizando o trabalho”, sustentou, argumentando que a proposta do Governo procurava aumentar a produtividade “empobrecendo os mais pobres”, uma opção que classificou como “injusta”.

O líder da bancada socialista afirmou ainda que a reforma laboral, que foi chumbada, “atrasava o país no caminho da qualificação e de melhores salários” e insistiu que “não se melhora a economia nem a nossa comunidade desvalorizando quem trabalha”. Na sua perspetiva, o resultado da votação demonstra que a defesa das convicções políticas pode prevalecer mesmo perante cenários aparentemente desfavoráveis.

Eurico Brilhante Dias aproveitou também para elogiar a ação dos sindicatos ao longo do processo, dirigindo uma saudação à UGT e à CGTP, com especial referência aos Trabalhadores Social-Democratas (TSD). “Mesmo sabendo das dificuldades continuaram a lutar por aquilo que era justo”, afirmou.

Concluindo a intervenção, o socialista declarou que o PS sai da votação “orgulhoso” da posição assumida e deixou uma mensagem de satisfação com o desfecho parlamentar: “Hoje estivemos do lado certo.”

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PS celebra chumbo da reforma laboral: “Hoje estivemos do lado certo”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CGTP clama vitória após chumbo da reforma laboral

Salomé Pinto,

A CGTP celebrou o chumbo da reforma laboral do Governo como uma vitória dos trabalhadores, reivindicando que “foi a luta dos trabalhadores que determinou este desfecho”, afirmou Tiago Oliveira.