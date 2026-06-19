PS de Gaia acusa Executivo de Menezes de recusar posição conjunta contra demolições impostas pela alta velocidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia “recusou” tomar uma posição conjunta com os vereadores da oposição, para “influenciar a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a reduzir o número de demolições de casas e empresas” previstas no âmbito do projeto da alta velocidade Porto-Gaia, assim como “defender a construção da estação na cidade”. Quem o assegura é o vereador do PS e candidato a Gaia nas autárquicas de outubro, João Paulo Correia.

Ao ECO/Local Online, o autor da “proposta verbal” apresentada na reunião do Executivo de terça-feira passada lamenta a “recusa do vice-presidente” Firmino Pereira, que encabeçava a sessão, de enviar uma carta à APA com uma posição concertada de todos os vereadores. Esta posição, que incluiria a oposição e seria encabeçada pelo presidente Luís Filipe Menezes, teria por base o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), que está em consulta pública até 29 deste mês. Uma matéria que João Paulo Correia considera estratégica para o concelho.

“A proposta verbal que apresentei incluía dois aspetos cruciais: a defesa conjunta da construção na cidade de uma estação da linha de alta velocidade, que consideramos um marco histórico e uma oportunidade; e definir algumas condicionantes ao traçado, nomeadamente que o perfil da linha tenha mais quilómetros em túnel [do que o que está previsto no documento em consulta pública] para que o traçado seja o menos agressivo possível e tenha menos impacto no território, ou seja menos demolições de casas, empresas e armazéns“.

Contactado pelo ECO/Local Online ao início da tarde de quinta-feira, o Executivo não respondeu até à publicação deste artigo.

Defendemos este megaprojeto em Vila Nova de Gaia, mas preocupa-nos o número de demolições de casas e empresas, e apelamos à APA que seja sensível e condicione o perfil da linha mais em túnel e menos à superfície. João Paulo Correia Vereador do PS na Câmara Municipal de Gaia

O vereador do PS defende que deve haver uma posição clara do presidente da câmara de Gaia, como representante máximo da cidade, sobre a proposta que está em consulta pública, nomeadamente acerca da localização da estação. Até porque, numa entrevista ao ECO, em fevereiro deste ano, o autarca Luís Filipe Menezes afirmou haver um “consenso” de PSD, PS, Iniciativa Liberal, Chega e CDS em relação à relocalização da estação para Vilar do Paraíso e à superfície.

Na ocasião, o autarca discordava da construção da estação subterrânea em Santo Ovídeo — e que agora consta da proposta em consulta pública — e admitiu mesmo começar a ter dúvidas se a alta velocidade avançaria no concelho, face à polémica instalada em torno da localização.

Também o arquiteto Eduardo Souto de Moura já se manifestou contra uma estação enterrada em Santo Ovídio, considerando que teria “um sem número de perigos”.

A localização da estação da linha de alta velocidade Porto-Lisboa em Gaia tem suscitado polémica. O consórcio liderado pela Mota-Engil começou por entregar um projeto de execução com uma estação à superfície em Vale do Paraíso, que foi rejeitado pela APA por ser diferente do previsto no estudo prévio que serviu para a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

“Defendemos este megaprojeto em Vila Nova de Gaia, mas preocupa-nos o número de demolições de casas e empresas, e apelamos à APA que seja sensível”, colocando mais linha em túnel e menos à superfície, assinala o vereador socialista ao ECO/Local Online.

Como é o caso de São Caetano, uma das zonas mais afetadas, aponta o vereador socialista, que garante já vir a tomar posição nesta matéria desde a campanha autárquica de 2025. “Fui eu quem denunciou, em campanha eleitoral, que o projeto do consórcio previa 130 demolições no concelho”.

João Paulo Correia considera que a estação de Santo Ovídeo, a ligação às estações de metro e o futuro parque de estacionamento, que vai servir a linha de alta velocidade, são grandes conquistas para a cidade.

A Associação das Empresas da Zona Industrial de São Caetano já veio a público alertar para o facto de que os problemas que afetam o tecido empresarial desta área do concelho estarem “longe de estar resolvidos”. Até porque, lamenta esta entidade, o novo RECAPE continua a prever impacto sobre várias empresas e pavilhões industriais, ao contrário do estudo prévio que apontava para uma solução em túnel.

O traçado da linha de alta velocidade no Porto e em Gaia contempla agora uma nova ponte rodoferroviária sobre o Douro e uma estação em Santo Ovídio (Gaia).

Em dezembro a APA chumbou as alterações que o consórcio AVAN Norte, liderado pela Mota-Engil, pretendia fazer nos subtroços 4 e 5 do traçado entre Espinho e Porto da linha de alta velocidade Porto – Lisboa. Em causa estava a pretensão do consórcio de deslocalizar a estação de Gaia para Vilar do Paraíso e de construir duas pontes separadas sobre o rio Douro em vez de uma rodoferroviária, como agora está previsto no documento em consulta pública.