Revito de Filipe Espinha compra emblemática Torre do Arnado em Coimbra
Grupo reforça portefólio imobiliário com a compra da Torre do Arnado, em Coimbra. Edifício de uso misto foi modernizado em 2020 e integra escritórios, comércio e espaços de coworking.
O Grupo Revito comprou a Torre do Arnado, em Coimbra, que foi o primeiro business center da cidade. O valor da transação não foi divulgado.
Detido pela mesma família desde a década de 1980, o edifício de uso misto integra escritórios, área comercial, espaços de coworking e estacionamento público, numa das zonas mais centrais da ‘cidade dos estudantes’.
Com 12 pisos acima do solo e quatro pisos de estacionamento, num total de cerca de 230 lugares, o imóvel foi alvo de uma profunda intervenção de modernização e restauro, concluída em 2020.
“É com grande satisfação que o Grupo Revito concretiza a aquisição da Torre do Arnado, um passo relevante na diversificação do nosso portefólio e do nosso risco”, afirma Filipe Espinha, principal acionista do grupo, citado em comunicado.
Segundo o responsável, esta operação está alinhada com a estratégia da empresa de investir em ativos bem localizados, com histórico consolidado de ocupação e geração de rendimento. “Coimbra tem vindo a demonstrar uma procura consistente por espaços de qualidade, e este edifício está bem posicionado para responder a essa procura”, sublinha.
Coimbra tem vindo a demonstrar uma procura consistente por espaços de qualidade, e este edifício está bem posicionado para responder a essa procura.
Filipe Espinha acrescenta que trata-se de “um investimento geracional”, assente numa lógica de longo prazo. “Queremos assegurar a continuidade, mantendo os níveis de excelência na gestão que o edifício teve até hoje e prosseguindo o investimento de que tem sido alvo ao longo dos anos”, refere o principal acionista do grupo português de investimento e desenvolvimento imobiliário.
Assessorada pela Savills, esta operação reforça a atratividade de cidades fora dos mercados tradicionais de investimento imobiliário, segundo salienta a consultora.
Para Frederico Leitão de Sousa, head of offices da Savills Portugal, “esta transação confirma que o interesse dos investidores vai além dos mercados tradicionais”. “Ativos com identidade, localização estratégica e fundamentos sólidos permitem que cidades como Coimbra se afirmem como alternativas credíveis na alocação de capital”, completa.
Com origem em Coimbra e projetos centrados sobretudo na Área Metropolitana do Porto e no Algarve, o Grupo Revito tinha no início deste ano cerca de 140 milhões de euros em projetos imobiliários em desenvolvimento.
Entre os empreendimentos já concluídos pelo grupo liderado por Filipe Espinha destacam-se os projetos residenciais Douro Nobilis e Jardim das Camélias, em Vila Nova de Gaia; o Galé Ocean Villa, no Algarve; ou o Brasil 222A, em Coimbra.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Revito de Filipe Espinha compra emblemática Torre do Arnado em Coimbra
{{ noCommentsLabel }}