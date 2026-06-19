Revito de Filipe Espinha compra emblemática Torre do Arnado em Coimbra

O Grupo Revito comprou a Torre do Arnado, em Coimbra, que foi o primeiro business center da cidade. O valor da transação não foi divulgado.

Detido pela mesma família desde a década de 1980, o edifício de uso misto integra escritórios, área comercial, espaços de coworking e estacionamento público, numa das zonas mais centrais da ‘cidade dos estudantes’.

Com 12 pisos acima do solo e quatro pisos de estacionamento, num total de cerca de 230 lugares, o imóvel foi alvo de uma profunda intervenção de modernização e restauro, concluída em 2020.





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“É com grande satisfação que o Grupo Revito concretiza a aquisição da Torre do Arnado, um passo relevante na diversificação do nosso portefólio e do nosso risco”, afirma Filipe Espinha, principal acionista do grupo, citado em comunicado.

Segundo o responsável, esta operação está alinhada com a estratégia da empresa de investir em ativos bem localizados, com histórico consolidado de ocupação e geração de rendimento. “Coimbra tem vindo a demonstrar uma procura consistente por espaços de qualidade, e este edifício está bem posicionado para responder a essa procura”, sublinha.

Coimbra tem vindo a demonstrar uma procura consistente por espaços de qualidade, e este edifício está bem posicionado para responder a essa procura. Filipe Espinha Principal acionista do Grupo Revito

Filipe Espinha acrescenta que trata-se de “um investimento geracional”, assente numa lógica de longo prazo. “Queremos assegurar a continuidade, mantendo os níveis de excelência na gestão que o edifício teve até hoje e prosseguindo o investimento de que tem sido alvo ao longo dos anos”, refere o principal acionista do grupo português de investimento e desenvolvimento imobiliário.

Assessorada pela Savills, esta operação reforça a atratividade de cidades fora dos mercados tradicionais de investimento imobiliário, segundo salienta a consultora.

Para Frederico Leitão de Sousa, head of offices da Savills Portugal, “esta transação confirma que o interesse dos investidores vai além dos mercados tradicionais”. “Ativos com identidade, localização estratégica e fundamentos sólidos permitem que cidades como Coimbra se afirmem como alternativas credíveis na alocação de capital”, completa.

Com origem em Coimbra e projetos centrados sobretudo na Área Metropolitana do Porto e no Algarve, o Grupo Revito tinha no início deste ano cerca de 140 milhões de euros em projetos imobiliários em desenvolvimento.

Entre os empreendimentos já concluídos pelo grupo liderado por Filipe Espinha destacam-se os projetos residenciais Douro Nobilis e Jardim das Camélias, em Vila Nova de Gaia; o Galé Ocean Villa, no Algarve; ou o Brasil 222A, em Coimbra.