Roca Group, o fabricante de casas de banho mais bem classificado da Europa no ranking climático do ‘Financial Times’
O grupo está posicionado como o fabricante de produtos de casa de banho mais bem classificado da Europa.
O Financial Times incluiu o Grupo Roca no 242.º lugar no ranking Europeu de Líderes Climáticos 2026, que avalia 600 empresas europeias com base no seu desempenho climático.
O reconhecimento reflete uma redução absoluta de 48,1% nas emissões de gases com efeito de estufa entre 2019 e 2024, apoiada por compromissos com iniciativas internacionais como a iniciativa Science Based Targets (SBTi).
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