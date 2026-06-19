Rússia disponível para negociar com a Europa, mas não aceitará ultimatos

A Rússia afirmou estar aberta ao diálogo com a União Europeia para negociar o fim da guerra com a Ucrânia, mas alertou os líderes europeus que não aceitará ultimatos, numa altura em que o bloco iniciou breves contactos diplomáticos com Moscovo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, alertou os europeus que precisavam mudar a sua abordagem em relação à Rússia. “Os europeus têm uma ideia muito errada: presumem que as negociações com a Rússia devem ser conduzidas a partir de uma posição de força e com base na fraqueza da Rússia. Esse é o maior erro… Tal conversa não levará a lugar nenhum“, sublinhou, citado pela Reuters.

Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, criticaram a União Europeia por abrir canais de comunicação com a Rússia, defendendo que este não é o momento certo para conversar com Putin e que quando esse momento chegar, o “E3” — França, Alemanha e Reino Unido — deverá assumir a liderança.

Durante uma cimeira noturna em Bruxelas, Merz e Macron desprezaram os esforços do presidente do Conselho Europeu, António Costa, para dialogar com o Kremlin, segundo adiantaram sob anonimato cinco diplomatas e funcionários da UE conhecedores do assunto, que realçam que outros líderes europeus apoiaram Costa, ao Politico.

“Acho que o presidente [francês] esclareceu a situação e colocou as coisas na ordem correta”, afirmou um funcionário do governo francês, indicando que Macron apresentou os seus argumentos a António Costa durante a reunião, citado pelo Politico.

O chanceler da Alemanha terá dito aos restantes líderes europeus que, embora Costa representasse a UE, não deveria atuar como mediador, de acordo com um diplomata de um importante país europeu a par da discussão, que falou em condição de anonimato ao mesmo jornal.

Também o primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, afirmou que os esforços do presidente do Conselho Europeu para abrir canais diplomáticos paralelos com o Kremlin podem minar o apoio do bloco à Ucrânia e que a Rússia continua a rejeitar qualquer caminho realista para a paz.

“A União Europeia não pode assumir o papel de mediadora nessas negociações. No momento em que a UE — ou qualquer país individualmente — se posiciona como mediadora, inevitavelmente limita a sua própria capacidade de tomar as medidas necessárias para apoiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia“, vincou Michal, em declarações ao Politico.

O líder estoniano acrescentou que qualquer diplomacia deve ser liderada por Kiev. “Sugestões de que canais alternativos ou vias diplomáticas indiretas sejam necessários são equivocadas. O objetivo permanece o mesmo: Putin deve, em última instância, aceitar as condições apresentadas por Volodymyr Zelensky e pela Ucrânia”, frisou.