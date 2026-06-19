Taxa Euribor sobe a seis e a 12 meses e cai a 3 meses

A Euribor caiu esta sexta-feira a três e subiu a seis e a 12 meses face a quinta-feira, após ter tocado a meio da semana um máximo desde março de 2025 no prazo mais curto. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,330%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,622%) e a 12 meses (2,789%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta sexta-feira 0,016 pontos, fixando-se em 2,622%. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu esta sexta-feira, para 2,789%, mais 0,041 pontos do que na quinta-feira.

mais 0,041 pontos do que na quinta-feira. Em sentido inverso, a Euribor a três meses recuou, fixando-se em 2,330%, menos 0,056 pontos do que na quinta-feira e após ter tocado na quarta-feira um novo máximo desde março de 2025, de 2,417%.

Na quinta-feira da semana passada o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas de forma menos acentuada do que em abril.

A média mensal da Euribor em maio subiu 0,051 pontos para 2,226% a três meses.

Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,082 pontos para 2,536% e 0,057 pontos para 2,804%, respetivamente.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.