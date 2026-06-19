Universidade do Porto e autarquia projetam hub tecnológico de 900 milhões de euros

A Universidade do Porto, a futura Universidade Técnica e o município da Invicta planeiam criar, em 2029, um Parque de Ciência e Tecnologia à escala regional, para acolher PME e grandes empresas de tecnologia. O investimento de 900 milhões de euros surge no âmbito do projeto PITCH – Porto Innovation and Technology Community e conta já com o apoio do Governo para avançar com uma candidatura ao Fundo da Competitividade, assegurou esta sexta-feira o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.

“É muito bom que os principais centros do país, como é o caso do Porto, comecem a preparar projetos de escala e de ambição europeia, para podermos apresentar candidaturas ao próximo Fundo da Competitividade que vai ter uma dotação à escala europeia de 400 mil milhões de euros“, assinalou o governante aos jornalistas, à margem da cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre as duas academias e a Câmara Municipal do Porto, nos Paços do Concelho.

Para Castro Almeida, a autarquia, a Universidade e o Instituto Politécnico do Porto (IPP) — futura Universidade Técnica do Porto — tiveram “um grande sentido de oportunidade” ao terem “a ousadia de dar um passo em frente e tomar um compromisso público” com o projeto PITCH, uma vez que “o próximo ciclo de fundos europeus vai estar muito centrado na competitividade e na inovação”.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial assegurou, por isso, o apoio do Executivo de Luís Montenegro a este projeto em que “o Porto quer afirmar-se como um player europeu na competitividade”, justificando que o PITCH vai ao encontro de “uma das prioridades do Governo, que é a de gerar riqueza”.

Outra mais-valia do Porto Innovation and Technology Community Hub — que pretende ser uma plataforma de cooperação estratégica para estruturar e projetar o ecossistema de inovação do Grande Porto — reside no facto de, como notou Castro Almeida, “apostar na competitividade das empresas, que é a forma de se poder pagar melhores salários” e de aproveitar o “talento que constitui um dos maiores ativos estratégicos da região”.

É muito bom que os principais centros do país, como é o caso do Porto, comecem a preparar projetos de escala e de ambição europeia, para podermos apresentar candidaturas ao próximo Fundo da Competitividade, que vai ter uma dotação à escala europeia de 400 mil milhões de euros. Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e da Coesão Territorial

Por tudo isto, o governante não poupou elogios às três entidades: “Precisávamos de coerência estratégica e este projeto tem“, apesar de ainda estar em desenvolvimento. “Neste momento, há uma ideia, há um estudo prévio e o Governo está aqui a dizer que está no caminho certo“, enfatizou, adiantando que “o próximo ciclo de fundos europeus será o momento adequado para fazer a análise, para o financiamento deste projeto“.

Segundo Castro Almeida, o Governo vai “negociar os fundos europeus no próximo ano de 2027 e, portanto, em 2029 estará completamente ativo”, prevendo que o projeto portuense saia do papel nessa altura.

Para o presidente da câmara portuense, o primeiro passo está dado, o “sentir que há uma visão” estratégica entre academia e município, de modo colocar o Porto na liderança da competitividade e inovação. Pedro Duarte ressalvou, contudo, que ainda “há uma grande jornada pela frente” até o PITCH sair do papel e ser executado no terreno.

O projeto, que foi apresentado por António Fontainha Fernandes, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, terá uma primeira fase com a criação de um “Hub Central”, que inclui um espaço de interface, escritórios, laboratórios, centros de prototipagem e auditórios. A infraestrutura terá um custo de 150 milhões de euros.

Numa segunda etapa, avançará a “Zona Corporativa”, que terá empresas, multinacionais, centros de inovação, num investimento de 250 milhões de euros. Já numa terceira e última fase, será desenvolvida a “zona de expansão” com ‘startups’, campus empresariais próprios, envolvendo 500 milhões de euros de investimento.

Na sua primeira e, expectavelmente, última intervenção nos Paços do Concelho — visto estar de saída da reitoria da Universidade do Porto –, António Sousa Pereira salientou que “estreitar este relacionamento com o município e as universidades da região só pode ser bom, é um sinal de bom augúrio”, com “a câmara a assumir-se como líder da região“.

Dirigindo-se para o autarca portuense, o reitor agradeceu: “Parabéns a Pedro Duarte pelo sinal de confiança à academia. Não podia ter melhor maneira de terminar o meu mandato do que assinar um acordo” destes.

Já o presidente do Instituto Politécnico do Porto, Paulo Pereira, destacou o facto de as três entidades estarem “a construir uma plataforma de colaboração que promove o conhecimento”, apostando na inovação. Admitiu, contudo, que este será “um processo exigente para o futuro do Porto e da região Norte”, lembrando que o politécnico tem em curso “um processo de transformação para Universidade Técnica do Porto”. Esta, garantiu, será “uma instituição ainda mais próxima das empresas“.