Ventura justifica voto contra do Chega à reforma laboral com “erros” da proposta para quem trabalha

André Ventura justificou esta sexta-feira o voto desfavorável do Chega à proposta de lei do Governo para reformar a lei do trabalho com os “vários erros para quem trabalha” que estavam previstos nesse diploma, da amamentação ao outsourcing, passando pelos despedimentos.

“A legislação laboral apresentada continha vários erros para quem trabalha, para quem investe e, sobretudo, para as famílias portuguesas. Foi o caso da pressão sobre a amamentação, do regime em outsourcing e da possibilidade de despedir em bar aberto as pessoas em Portugal, e das licenças parentais“, enumerou o presidente do Chega, numa declaração de voto no final do debate.

“É errado passar a mensagem ao país de que se pode desprezar, despedir e espezinhar quem trabalha neste país sem ter direitos e dignidade“, defendeu ainda André Ventura.

Numa intervenção de cerca de dois minutos, o deputado voltou também a defender a descida da idade da reforma. “Quando dissemos que não podíamos ter um país a trabalhar até morrer, enquanto outros fazem o contrário, a diferença é esta: enquanto o PS e a extrema-esquerda estão habituados a vender-se, nós não nos vendemos“, exclamou o líder do Chega, que rematou dizendo que a única coligação deste partido não é com o PSD, nem com os sindicatos, mas com os portugueses.

CDS-PP acusa Chega de ter optado pelo imobilismo

Minutos antes no hemiciclo, Paulo Núncio, do CDS-PP, também numa declaração de voto, atirou que o Chega, ao votar contra a reforma laboral, decidiu estar ao lado do PCP, da CGTP e do imobilismo.

“Há partidos que acham que o país avança quando para. Na AD, sabemos que só o faz quando se reforma. Esta era uma reforma fundamental para os jovens e para o futuro do país. Não basta dizer-se de direita e depois ser marxista na economia”, salientou o deputado do CDS-PP.

“Hoje definitivamente o Chega escolheu o imobilismo e a falta de coragem. Esta votação demonstra que só com a AD há reformas”, frisou ainda Paulo Núncio, que realçou que, a partir desta votação, o Chega está “do lado dos comunistas, dos bloquistas e dos socialistas”. “Da direita é que não está”, declarou, vincando que “hoje não é um bom dia para o país“.

Hoje definitivamente o Chega escolheu o imobilismo e a falta de coragem. Esta votação demonstra que só com a AD há reformas. Paulo Núncio Deputado do CDS-PP

Já Marina Leitão, da Iniciativa Liberal, argumentou que ficou esta sexta-feira provado que “o Chega é uma força de bloqueio no país e não tem interesse em mudar absolutamente nada“.

“Nos momentos reformistas, põe-se ao lado da esquerda para garantir que fica tudo na mesma. Chega, esquerda e o PS são uma montanha de imobilismo e estagnação“, disse a deputada. “Os senhores não levam o país a sério. Eu levo e vou continuar a lutar“, garantiu ainda.

A proposta de lei do Governo que alterava o Código do Trabalho foi chumbada esta sexta-feira com os votos desfavoráveis do PS, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, PAN e JPP.

No debate desta quinta-feira, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha dado por garantida a aprovação da proposta de lei do Governo e o Chega, mesmo não revelando o seu sentido de voto, já clamava várias vitórias neste âmbito, das férias à amamentação, passando pelos despedimentos.

Esta sexta-feira, quando o Parlamento se preparava para iniciar as votações, o Chega pediu a suspensão dos trabalhos por 30 minutos e, no regresso, acabou por votar contra o pacote laboral do Executivo de Luís Montenegro.

(Notícia atualizada às 14h41)