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ECO Quiz. A reforma da legislação laboral foi aprovada?

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  • 15:48

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

A reforma laboral começou a ser discutida no verão do ano passado. A 24 de julho, o Governo de Luís Montenegro aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social um anteprojeto que previa mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho, nomeadamente nos contratos a prazo, nos despedimentos, nos horários, nos direitos de parentalidade e até na formação.

Seguiram-se cerca de dez meses de negociação com as quatro confederações empresariais e com a UGT, mas não foi possível celebrar um acordo na Concertação Social, com o Governo a acusar a central sindical liderada por Mário Mourão de intransigência.

Perante esse resultado, o Governo aprovou, então, em Conselho de Ministros uma proposta de lei que altera o Código do Trabalho, que foi votada esta sexta-feira no Parlamento.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

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