Ataque ao Irão

EUA dizem que 55 navios atravessaram hoje estreito de Ormuz

  • Lusa
  • 17:37

O comunicado do exército norte-americano surgiu depois de Teerão ter anunciado que ia voltar a fechar o estreito de Ormuz, numa retaliação contra ataques de Israel no sul do Líbano.

As forças armadas norte-americanas disseram que se mantêm vigilantes na aplicação do acordo de cessar-fogo com o Irão e indicaram que 55 navios atravessaram hoje o estreito de Ormuz, que Teerão ameaçou fechar novamente.

“As forças dos EUA mantêm-se presentes e vigilantes para garantir que todos os aspetos do acordo com o Irão são cumpridos, obedecidos e em pleno vigor e efeito”, indicaram.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) afirmou, em comunicado, que “o tráfego de navios comerciais no estreito de Ormuz aumentou a 20 de junho, à medida que as forças dos EUA continuavam a operar na área geral para apoiar a liberdade de navegação”.

O exército norte-americano indicou que “a passagem segura pela via navegável internacional manteve-se intacta hoje, enquanto 55 navios mercantes atravessaram, transportando grandes quantidades de carga e mais de 17 milhões de barris de petróleo para os mercados globais”.

Na quinta-feira, 25 navios atravessaram o estreito de Ormuz, um volume cinco vezes superior à média dos primeiros dez dias de junho e sem precedentes desde meados de abril.

O estreito é uma passagem estratégica entre o oceano Índico e o golfo Pérsico, por onde transitava um quinto da produção mundial de petróleo antes do conflito iniciado pelos ataques israelo-americanos ao Irão, em 28 de fevereiro.

O comunicado do exército norte-americano surgiu depois de Teerão ter anunciado que ia voltar a fechar o estreito de Ormuz, numa retaliação contra ataques de Israel no sul do Líbano, em violação do acordo alcançado com os Estados Unidos.

“Se a agressão continuar, outras medidas serão planeadas e implementadas para obrigar o inimigo a cumprir as suas obrigações”, afirmou o exército iraniano.

Na declaração, Teerão denunciou que os Estados Unidos não cumpriram o primeiro e fundamental ponto dos 14 que compõem o memorando de entendimento: garantir a cessação das operações israelitas no Líbano.

Os bombardeamentos israelitas, realizados segundo o exército israelita em resposta aos ataques do movimento xiita libanês Hezbollah, mataram mais de 50 pessoas em 24 horas, indicou o Ministério da Saúde libanês, apesar do cessar-fogo em vigor desde a noite de sexta-feira.

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