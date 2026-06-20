MNE iraniano e vice-presidente dos EUA vão para a Suíça para conversações

O chefe da diplomacia do Irão viajou hoje para a Suíça, onde devem decorrer “conversações técnicas” com os Estados Unidos, anunciou hoje o governo iraniano. Também o vice-presidente norte-americano disse que “nos próximos dias” desloca-se ao país europeu para negociações técnicas com a parte iraniana.

Mediador nas conversações entre as duas partes, o Paquistão confirmou que discussões técnicas entre os EUA e o Irão vão ter lugar no domingo, na Suíça.

“Na Suíça, estão planeadas conversações para exigir o cumprimento dos compromissos da outra parte e clarificar como pretende cumprir as suas obrigações”, disse à televisão estatal o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, a propósito da deslocação do ministro Abbas Araghchi.

Estas “conversações técnicas” vão decorrer na presença de representantes do Paquistão e do Qatar, os países mediadores, acrescentou.

Os negociadores iranianos deixaram o país no sábado rumo à Suíça, avançaram os meios de comunicação estatais iranianos.

Por seu lado, o vice-presidente dos EUA disse que espera partir “nos próximos dias” para a Suíça. “É sempre um delicado bailado de coordenação e protocolos diplomáticos”, disse JD Vance à estação norte-americana Fox News, antes de o Irão anunciar que ia fechar o estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel ao Líbano.

Segundo JD Vance, os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, já estão na Suíça “há algumas horas” para “gerir alguns dos elementos técnicos desta negociação”.

O memorando de entendimento alcançado esta semana por Teerão e Washington prevê o lançamento de negociações de 60 dias para alcançar um acordo final, que se centrará no programa nuclear do Irão.