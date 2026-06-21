União Europeia

Brexit foi há dez anos. Reino Unido reaproxima-se da UE mas linhas vermelhas limitam margem

  • Lusa
  • 10:20

Dez anos após a saída da UE, o Governo trabalhista continua determinado na reaproximação ao bloco, mas as "linhas vermelhas" assumidas limitam qualquer acordo mais ambicioso.

Dez anos após a saída da UE, o Governo trabalhista continua determinado na reaproximação ao bloco, mas a tentativa de reduzir fricções económicas sem abdicar das “linhas vermelhas” assumidas limitam qualquer acordo mais ambicioso.

Keir Starmer foi eleito primeiro-ministro em 2024 com um mandato para “fazer com que o ‘Brexit’ funcione”, mas com as promessas de não regressar à UE, ao mercado único, à união aduaneira ou à livre circulação de pessoas.

O plano era vago, referindo apenas um acordo veterinário para reduzir os controlos nas fronteiras e os custos de produtos alimentares, o reconhecimento mútuo de qualificações profissionais para impulsionar as exportações de serviços e facilitar as viagens de artistas em digressão. Dois anos depois, ainda não alcançaram estes objetivos, estando apenas a negociar um acordo fitossanitário para facilitar a importação e exportação de bens agroalimentares.

Um governo que pretenda respeitar essas linhas vermelhas não dispõe de grande flexibilidade nem margem de manobra. Cometeu erros e perdeu algum capital político porque foi extremamente lento quando chegou ao poder e não sabia bem o que queria“, disse à Lusa a analista Jannike Wachowiak.

Mesmo se Andy Burnham, um assumido pró-europeu, suceder a Starmer como chefe do Executivo nos próximos dias ou semanas, os problemas serão os mesmos, nomeadamente o tempo que as negociações técnicas com a UE demoram, avisou. “Faltam três anos até às próximas eleições gerais. Não é claro o que poderá fazer para alterar substancialmente a relação neste prazo e que produza resultados. Algo mais radical, como voltar a aderir, implicaria um horizonte temporal bastante longo“, salientou a investigadora do centro de estudos UK in a Changing Europe.

Os cálculos sobre o impacto do ‘Brexit’ variam, mas a estação britânica BBC noticiou esta semana que o crescimento económico terá ficado 6% abaixo, de acordo com dados do Banco de Inglaterra.

Um estudo da opinião pública pela empresa YouGov concluiu que 57% dos britânicos consideraram que o ‘Brexit’ foi um erro, incluindo 23% dos eleitores que votaram a favor da saída.

Várias sondagens indicaram uma maioria aberta a um regresso ao bloco, mas muitos impõem condições, nomeadamente recuperar as isenções anteriores em termos monetários, de segurança ou justiça.

Outra sondagem para a universidade King’s College London indicou que o número de potenciais eleitores nas próximas legislativas aumentaria de 31% para 45% se o Partido Trabalhista propusesse um segundo referendo no programa eleitoral.

A antiga funcionária pública Jill Rutter disse entender ser necessário abordar “com cautela” estas intenções devido à situação económica precária do país e o elevado custo de vida.

“Uma das razões pelas quais se vê este debate a ser reaberto agora é porque, por quaisquer que sejam as razões, passados 10 anos, é evidente que o ‘Brexit’ não melhorou o nível de vida, como era esperado”, considerou.

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