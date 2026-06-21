Chubb lidera novo consórcio da Lloyd’s para cobertura de risco de guerra em Ormuz

A Lloyd’s anunciou esta semana o lançamento de um novo consórcio de mercado, com a Chubb como subscritora líder, destinado a reforçar a capacidade de seguro de risco de guerra marítima para navios e carga em trânsito pelo Estreito de Ormuz. A iniciativa conta com o apoio de sindicatos participantes da Lloyd’s e parceiros especializados, e já está disponível para corretores e clientes.

O consórcio irá emitir apólices primárias para navios e carga, disponibilizando até 200 milhões de dólares de capacidade separadamente para riscos de casco e P&I, além de mais 200 milhões de dólares de capacidade dedicada exclusivamente à carga, de acordo com o jornal Reinsurance News. Segundo a Lloyd’s, a cobertura continuará a ser organizada através de corretores, sujeita a avaliação individual de risco, condições contratuais e exclusões, mantendo-se sempre em conformidade com sanções, controlos de exportação e demais restrições legais ou regulatórias aplicáveis.

O lançamento surge num momento marcado por tensões geopolíticas acrescidas e por uma renovada incerteza sobre a segurança marítima no Estreito de Ormuz e zonas circundantes, fatores que estão a moldar tanto o apetite das seguradoras, como a procura por capacidade especializada de seguro de risco de guerra.

Esta não é a primeira vez que a Chubb assume um papel central na proteção desta rota marítima estratégica. Já este ano, a seguradora tinha sido escolhida pelo governo dos Estados Unidos para gerir a Gulf Maritime Insurance Facility, um mecanismo multimilionário apoiado pela DFC.

O presidente executivo da Chubb, Evan Greenberg, sublinhou o papel da empresa neste novo esforço, “Temos orgulho em liderar este consórcio, que oferece aos nossos corretores e clientes uma solução simples e eficiente para as suas necessidades de seguro, ao mesmo tempo que evidencia a importância do nosso setor no apoio ao comércio mundial”.

Do lado da Lloyd’s, o presidente executivo Patrick Tiernan sublinha que “A Lloyd’s trabalhará em estreita colaboração com a Chubb e os sindicatos participantes para mobilizar rapidamente e de forma responsável capacidade especializada adicional em apoio dos navios, tripulações e cargas que transitam pelo Estreito de Ormuz”.

Este consórcio volta a assumir relevância numa altura o Irão anunciou novamente o encerramento do estreito de Ormuz devido aos ataques de Israel no Líbano, em violação do acordo com os Estados Unidos.