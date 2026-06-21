Ataque ao Irão

Irão interrompe negociações com EUA após novas ameaças de Trump

  • Lusa
  • 21 Junho 2026

O Irão interrompeu as negociações com os EUA na Suíça, após novas ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, contra a República Islâmica, informou a agência de notícias estatal IRNA.

Teerão, 21 jun 2026 (Lusa) — O Irão interrompeu hoje as negociações com os Estados Unidos (EUA) na Suíça, após novas ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, contra a República Islâmica, informou a agência de notícias estatal IRNA.

“A delegação da República Islâmica do Irão abandonou o local das negociações”, informou o órgão oficial do Governo iraniano, explicando que a decisão foi uma resposta às ameaças de Trump durante as conversações realizadas hoje em Bürgenstock, na Suíça.

Segundo a IRNA, a delegação iraniana interrompeu as negociações com os EUA, que estavam a ser mediadas pelo Qatar e pelo Paquistão, e abandonou o local após uma reunião com o mediador qatari.

O Presidente norte-americano advertiu hoje o Irão durante as negociações, afirmando que caso o país não impedisse as ações do seu aliado libanês, o Hezbollah, os Estados Unidos retomariam os ataques “com muita força” contra o regime iraniano.

Além disso, em entrevista à estação televisiva Fox News, Trump alertou Teerão para o encerramento do estreito de Ormuz, afirmando que, se tal acontecesse, “não teriam mais um país e nem sequer poderiam regressar ao seu”, numa aparente referência à equipa de negociação iraniana.

LFS // SCA

Lusa/Fim

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