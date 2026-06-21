Lista de Montenegro ao Conselho Nacional tem maioria absoluta com 42 eleitos
A lista da direção ao Conselho Nacional do PSD encabeçada por Maria Luís Albuquerque obteve hoje maioria absoluta, conseguindo 42 dos 70 conselheiros, disse à Lusa fonte oficial do partido.
A lista da direção ao Conselho Nacional do PSD encabeçada por Maria Luís Albuquerque obteve hoje maioria absoluta, conseguindo 42 dos 70 conselheiros, disse à Lusa fonte oficial do partido. Este resultado significa uma descida em relação a 2024, quando a direção tinha conseguido 46 lugares para o órgão máximo do partido entre congressos, quando concorreram quatro listas ao Conselho Nacional, tal como agora.
Em 2024, Montenegro conseguiu eleger 65% dos membros eleitos para o Conselho Nacional (órgão que tem muitas inerências, como os presidentes das distritais), percentagem que baixou hoje para 60%.
Para o Conselho Nacional, a lista B, liderada por João Gomes da Silva, que já se tinha apresentado há dois anos, foi a segunda mais votada, com 18 conselheiros nacionais.
A lista C, que se apresentou como de “consciência crítica” e juntou pessoas que habitualmente protagonizavam candidaturas separadas, conseguiu nove lugares, enquanto a lista D apenas elegeu o primeiro nome, Rogério Gomes.
As eleições para os órgãos nacionais do 43.ª Congresso do PSD decorreram hoje de manhã, antecedendo a sessão de encerramento, com um discurso do presidente do partido, Luís Montenegro.
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