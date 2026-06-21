Marsh nomeia para aposta em projetos nucleares na Europa

A consultora de risco, corretagem de seguros e serviços de resseguro Marsh criou uma nova posição, Líder de Crescimento Nuclear para a Europa na sua área de negócio Marsh Risk, e nomeou Ana Gonzalez Felgueroso para assumir esse cargo.

De acordo com o jornal Reinsurance News, a nomeação toma efeitos imediatos com Felgueroso a assumir funções a partir de Madrid, Espanha, e reportando a David Lindqvist, Head of Energy & Power da Marsh Risk Specialty Europa. Felgueroso liderará as iniciativas de crescimento da corretora no setor nuclear na região, atuando como ponto de contacto para os clientes e ajudando a coordenar serviços de consultoria e gestão de risco em diferentes mercados, explica a Marsh Europe.

A criação desta posição serve para apoiar organizações na conceção e colocação de programas de seguros nucleares, incluindo coberturas de Responsabilidade Civil Nuclear perante Terceiros.

Felgueroso foi analista de riscos júnior no CESCE, em 2017. Mais tarde, em 2019, tornou-se responsável de subscrição na seguradora Aseguradores de Riesgos Nucleares A.I.E., foi também vice-presidente da WiN Spain em 2025. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da International Nuclear Law Association (INLA).

David Lindqvist afirmou: “À medida que a Europa acelera o investimento em fontes de energia seguras e de baixo carbono, os intervenientes do setor nuclear enfrentam riscos cada vez mais elevados e interligados, desde alterações regulamentares e constrangimentos nas cadeias de abastecimento até à complexidade da construção e à evolução das questões relacionadas com a responsabilidade civil”. “A nomeação da Ana reforça o nosso compromisso em ajudar os clientes a desenvolver estratégias de risco resilientes e a garantir a proteção e o capital de risco necessários”, adianta.

Já Ana Gonzalez Felgueroso comenta: “A energia nuclear assume um papel cada vez mais central na resiliência energética de longo prazo da Europa e nos objetivos de descarbonização, mas o panorama de risco é altamente especializado e está em rápida evolução. Estou entusiasmada por trabalhar com clientes em toda a Europa e com organizações a nível global”.