Pedidos de jatos privados para o Mundial sobem até 174% na Europa

O Mundial 2026, disputado entre EUA, Canadá e México, está a transformar-se num acelerador de procura para a aviação privada. A WINGX registou mais 8 % de atividade global na semana do arranque.

⚡ ECO Fast O grupo Vista reporta um aumento significativo de 174% na procura de voos privados para a América do Norte, impulsionado pelo Mundial 2026.

A atividade de jatos privados na América do Norte cresceu 3% em comparação com o ano anterior, destacando-se os estados do Texas e Califórnia.

O Mundial está a transformar o perfil dos utilizadores de aviação privada, atraindo uma nova geração de passageiros e aumentando a mobilidade internacional de luxo.

Ainda não tinha sido dado o pontapé de saída do Mundial 2026 e já o grupo Vista, que opera voos privados, notava um aumento na procura entre os viajantes com maior poder aquisitivo. Segundo dados enviado ao ECO Avenida pela XO, marketplace digital de aviação privada integrado no grupo Vista, os pedidos online provenientes da Europa para itinerários em várias cidades dos Estados Unidos, Canadá e México, os três países onde está a decorrer o campeonato do mundo de futebol, aumentaram 174% face ao mesmo período do ano passado.

A Vista, que detém a VistaJet e a XO, fala ainda num crescimento homólogo de 71% nos pedidos europeus para viagens só para a América do Norte durante o período de sete semanas em torno do torneio. Não detalhou dados para Portugal.

Para Youssef Mouallem, chief business officer da Vista, em declarações ao ECO Avenida, a tendência mais relevante não é apenas o aumento da procura pela América do Norte, mas a forma como os viajantes estão a transformar o Mundial no centro de um destino mais amplo. O campeonato deixa de ser uma deslocação com um único propósito, é “parte um estilo de vida luxuoso e uma experiência de viagem”.

Para a Vista, os grandes eventos desportivos tornaram-se catalisadores de mobilidade internacional de luxo. A empresa diz que o comportamento que se pode observar em torno do Mundial 2026 já foi visto em outros grandes eventos desportivos, da Fórmula 1 ao golfe e ao boxe.

Este movimento foi também observado pela WINGX, citada pela Reuters, durante o Super Bowl dos EUA na Califórnia, em fevereiro. Nesse momento, o tráfego privado nos aeroportos próximos foi três vezes superior ao de um dia normal, enquanto no Masters de golfe de Augusta, em abril, foi dez vezes superior, passando de menos de 50 voos para mais de 400.

O Mundial 2026 tem uma característica favorável à aviação privada: ao espalhar jogos por três países, cria uma razão objetiva para a circulação entre várias cidades, em vez de concentrar os viajantes num único destino.

Os números da XO mostram esse movimento. Entre os principais destinos do torneio, estas são as cidades mais pretendidas:

Atlanta lidera o crescimento dos pedidos, com uma subida homóloga de 350%.

lidera o crescimento dos pedidos, com uma subida homóloga de 350%. Dallas tem mais 167% de pedidos

tem mais 167% de pedidos Toronto , com mais 157%

, com mais 157% Miami , com mais 117%

, com mais 117% Houston, com mais 67%

A WINGX, empresa que analisa dados de aviação, registou também uma aceleração da atividade global de jatos privados na semana de 8 a 14 de junho, isto é, a primeira semana do Mundial. O número de voos aumentou 8 % face à semana anterior e 2 % em termos homólogos. Nas últimas quatro semanas, a atividade ficou 1 % acima do mesmo período do ano passado, dizem no seu boletim sobre a atividade durante o Mundial. Desde o início do ano até 14 de junho, a atividade global de jatos privados cresceu 4 %, tanto em número de partidas como em horas de voo, diz a empresa.

Estes são os territórios mais procurados:

A América do Norte continuou a ser o principal motor do crescimento da aviação executiva. Os Estados Unidos registaram 52 920 voos de jatos privados na semana de 8 a 14 de junho, mais 9% do que na semana anterior e mais 4% do que na mesma semana de 2025. No conjunto da América do Norte, a atividade atingiu 54 718 voos, uma subida homóloga de 3%. O Texas destacou-se dentro do mercado norte-americano. Segundo a WINGX, registou uma subida de 18% face à mesma semana de 2025, com uma tendência homóloga positiva de 9% nas últimas quatro semanas, num total de 21 075 voos. A empresa associa esse aumento ao tráfego gerado pelos jogos realizados em Dallas e Houston. A Califórnia também acelerou, com uma subida semanal de 12% e um crescimento homólogo de 5%. A Florida registou um aumento semanal mais moderado, de 2%, mas manteve o maior volume entre estes três Estados, com 24 465 voos nas últimas quatro semanas e uma subida homóloga de 5%.

continuou a ser o principal motor do crescimento da aviação executiva. Os Estados Unidos registaram 52 920 voos de jatos privados na semana de 8 a 14 de junho, mais 9% do que na semana anterior e mais 4% do que na mesma semana de 2025. No conjunto da América do Norte, a atividade atingiu 54 718 voos, uma subida homóloga de 3%. Na Europa , a atividade de jatos privados atingiu 14 863 voos na semana de 8 a 14 de junho, mais 7 % do que na semana anterior e mais 3 % face ao mesmo período de 2025. Ainda assim, a tendência das últimas quatro semanas manteve-se negativa em termos homólogos, com 54 831 voos e uma descida de 1 %. A Alemanha teve a maior recuperação semanal na Europa, com uma subida de 27 % face à semana anterior e de 21 % em termos homólogos. A WINGX assinala, no entanto, que a tendência das últimas quatro semanas no mercado alemão continua negativa, com uma quebra de 8%. França cresceu 10% face à mesma semana de 2025 Suíça e Itália ficaram praticamente estáveis, com variações de 2 % e menos 1 %, respetivamente.

, a atividade de jatos privados atingiu 14 863 voos na semana de 8 a 14 de junho, mais 7 % do que na semana anterior e mais 3 % face ao mesmo período de 2025. Ainda assim, a tendência das últimas quatro semanas manteve-se negativa em termos homólogos, com 54 831 voos e uma descida de 1 %.

O perfil da frota europeia mostra uma diferença entre segmentos, de acordo com dados da WINGX. Desde o início do ano, os jatos ligeiros representaram mais de 25% dos setores voados, mas foram também uma das categorias mais fracas face ao ano anterior. O crescimento tem vindo sobretudo de aeronaves maiores, com os jatos super midsize acima dos níveis de 2025 e os ultra long range a representarem 25% das horas voadas, com uma subida homóloga próxima de 7%.

Mais tráfego nos aeroportos dos jogos

Na semana de abertura do Mundial, a WINGX registou ainda picos de tráfego nos aeroportos ligados aos primeiros jogos. Na Cidade do México, onde o país anfitrião venceu a África do Sul por 2-0 a 11 de junho, foram contabilizadas 97 chegadas de jatos privados no dia anterior ao jogo, um nível três a quatro vezes superior ao normal nos aeroportos associados ao evento.

Em Los Angeles, onde os Estados Unidos venceram o Paraguai por 4-1, a WINGX identificou também uma subida das chegadas de jatos privados, com o pico a ocorrer na véspera do jogo. Apesar de Los Angeles já ser um dos principais mercados de aviação privada, a empresa assinala uma tendência de crescimento associada ao calendário do torneio.

O Mundial está também a revelar uma transformação mais profunda no perfil dos utilizadores de aviação privada. A Vista afirma servir desde indivíduos de património muito elevado e multinacionais até uma nova geração de empreendedores globais e passageiros que voam em privado pela primeira vez. Na XO, quase metade dos estreantes tem menos de 45 anos, segundo a companhia.