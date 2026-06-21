PSD de Montenegro tem nova direção e procura novos caminhos

O 43.º Congresso Nacional do PSD termina este domingo em Anadia (Aveiro) com a eleição dos novos órgãos dirigentes e o encerramento pelo presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro. Após um primeiro dia marcado por críticas ao PS e ao Chega, por não acompanharem o “impulso reformista” que o PSD pretende imprimir à governação, os delegados vão eleger a nova direção de Luís Montenegro, para a qual vão entrar, como novos vice-presidentes, o eurodeputado Sebastião Bugalho — que também será porta-voz – e os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte.

Leonor Beleza continuará como primeira vice-presidente e Hugo Soares como secretário-geral do PSD. A ex-ministra e atual comissária europeia, Maria Luís Albuquerque, encabeça a lista da direção ao Conselho Nacional, órgão ao qual concorrem quatro listas.

O primeiro dia ficou também marcado por discursos de 14 dos 16 ministros do atual Governo PSD/CDS-PP (só não estiveram a ministra da Justiça, a independente Rita Alarcão Júdice, e o líder do CDS-PP Nuno Melo, também ministro da Defesa).

Mesmo na reta final do primeiro dia de trabalhos, perto da meia-noite, o antigo líder do PSD e primeiro-ministro Pedro Santana Lopes chegou ao Congresso do PSD, onde foi anunciado o seu regresso ao partido como militante, do qual se desfiliou em 2018 para fundar o partido Aliança, e ainda discursou longamente apesar da sala menos de meia.

Na sessão de encerramento do Congresso vão comparecer representantes de PS, Chega, IL, Livre, PCP, CDS-PP, JPP e PAN, mas nenhum dos partidos — incluindo o parceiro de coligação – enviou o seu secretário-geral ou presidente.

Luís Montenegro fará a última intervenção antes do encerramento dos trabalhos, devendo dirigir-se ao país, depois de um discurso na abertura em que prometeu reformismo e foco no país, sem intrigas ou politiquices, e rejeitou um cenário de crise política após o chumbo no Parlamento da proposta de lei de alteração do Código de Trabalho.

Há dois anos, no Congresso de Braga, Montenegro aproveitou o seu discurso de encerramento para lançar sete prioridades, em áreas como a segurança, a imigração, a saúde ou os recursos hídricos, mas o maior aplauso foi para a promessa de reformulação do programa da disciplina de Educação para a Cidadania, que o líder do PSD disse então querer libertar “das amarras a projetos ideológicos ou de fação“.

Dois anos depois, ainda não se concretizou o processo de revisão de aprendizagens de todas as disciplinas (só deverá entrar em vigor no ano letivo 2027/2028), mas é de esperar que o primeiro-ministro aproveite o final da reunião magna para elencar prioridades para o futuro, e fazer um balanço das reformas que o Governo reivindica já ter feito em áreas com a imigração, fiscalidade, habitação ou administração pública.