Zurich Portugal lança campanha para reforçar proteção das casas contra riscos climáticos

A Zurich Portugal lançou a campanha “Um Bom Protetor”, que pretende sensibilizar as famílias portuguesas para a importância de proteger as suas casas contra riscos climáticos, num momento em que fenómenos como incêndios e tempestades se tornam cada vez mais frequentes. A campanha destaca a solução Zurich Lar Flex Essencial, que disponibiliza coberturas essenciais por apenas 0, 55 cêntimos por dia.

O produto em destaque integra a gama Zurich Lar Flex, uma oferta multirriscos flexível composta por quatro níveis de proteção — Essencial, Confort, Extra e Premium -, explicam em comunicado. A versão Essencial, eleita como rosto da campanha, foi concebida para garantir proteção contra incêndios, tempestades e outros riscos.

A campanha “Um Bom Protetor” decorre ao longo do mês de junho e assume uma presença multicanal: tem spots na Rádio Comercial e na RFM, está presente em todos os canais digitais da Zurich e materializa-se ainda em mupis distribuídos pelos escritórios dos agentes da seguradora por todo o país.

Emília Sanches, diretora de Marketing da Zurich Portugal, explica que a campanha surge da vontade de “estarmos presentes onde e quando as famílias mais precisam”, sublinhando que a casa é “o porto seguro” das pessoas. A responsável reforça que o objetivo da seguradora é mostrar que a proteção do lar “não tem de ser um peso no orçamento”, numa altura em que riscos como incêndios e tempestades ganham maior preponderância no quotidiano das famílias.