5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta segunda-feira é marcada pelas estimativas da população residente em Portugal no ano passado e pelos dados do endividamento da economia referentes a abril. Destaque ainda para a queda nos preços dos combustíveis — acompanhada por um ajuste do Governo no ISP — e para a tomada de posse de Pedro Nuno Teixeira como o 21.º reitor da Universidade do Porto. No plano internacional, Christine Lagarde é ouvida no Parlamento Europeu.

Quantas pessoas moraram em Portugal no ano passado?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela as estimativas relativas à população residente no território nacional durante o último ano. Recorde-se que, para 2024, o INE havia estimado um crescimento de mais de 100 mil indivíduos, acompanhado por um envelhecimento demográfico, com a idade mediana a fixar-se nos 47,3 anos.

Endividamento da economia continuou a aumentar?

Em março, a dívida do setor não financeiro — que engloba administrações públicas, empresas e particulares — subiu 5,4 mil milhões de euros. Agora, o Banco de Portugal revela os dados referentes a abril, que irão mostrar se esta tendência de agravamento se manteve.

Gasóleo desce 11 cêntimos

O preço do diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá baixar 12 cêntimos, enquanto o da gasolina deverá descer seis cêntimos, segundo dados avançados na sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP) com base em fontes do setor. Em resposta, o Governo vai reduzir o desconto no ISP em 1,8 cêntimos por litro para o gasóleo e em 1 cêntimo para a gasolina, atenuando ligeiramente a descida. Também esta segunda-feira, o Eurostat publica dados sobre a evolução dos preços dos combustíveis a nível europeu durante o mês de maio.

Lagarde ouvida no Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vai ser ouvida na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. O assunto em cima da mesa é a avaliação trimestral da política monetária do BCE. A responsável irá ainda participar num painel de debate de alto nível que junta o BCE, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Em discussão estarão as vantagens de o euro assumir um papel internacional mais forte, num contexto de mudanças estruturais no sistema monetário internacional e não só. Será apresentado o relatório anual de 2026 do BCE sobre o papel internacional do euro.

Pedro Nuno Teixeira toma posse como novo reitor da Universidade do Porto

Pedro Nuno Teixeira, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), assume a partir desta segunda-feira o cargo de reitor para o quadriénio 2026-2030. O portuense, de 53 anos, soma ao currículo académico passagens como secretário de Estado no último Governo de António Costa e como consultor da Casa Civil do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa (entre 2016 e 2022).