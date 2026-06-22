5 razões para não deixar o seu projeto de fora

Participar no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros é mais do que concorrer a um galardão. É uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas autarquias.

5 razões para se candidatar ao Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

1. Reconhecimento nacional

Projetos distinguidos ganham destaque e credibilidade a nível nacional.

2. Valorização das equipas

A candidatura permite reconhecer o trabalho interno e motivar equipas.

3. Partilha de boas práticas

O prémio promove a troca de experiências entre diferentes territórios.

4. Posicionamento estratégico

As autarquias reforçam o seu papel como agentes de inovação e desenvolvimento.

5. Impacto além do território

Projetos locais podem inspirar outras realidades e ganhar escala.

Num contexto de crescente exigência e visibilidade, candidatar-se é também uma forma de afirmar o valor do trabalho desenvolvido.