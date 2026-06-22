Alan Greenspan, rosto da política monetária dos EUA, morre aos 100 anos
Alan Greenspan, uma das figuras mais influentes da política monetária mundial e antigo líder da Reserva Federal dos EUA, morreu aos 100 anos.
Alan Greenspan, que liderou a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos durante quase duas décadas, morreu esta segunda-feira, aos 100 anos, devido a complicações associadas à doença de Parkinson. A informação foi confirmada pela mulher, Andrea Mitchell.
“O Alan faleceu na nossa casa esta manhã, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson”, disse Andrea Mitchell, que foi sua mulher nos últimos 29 anos, em comunicado citado pela NBC News.
“Foi um gigante que ajudou a moldar a economia dos EUA durante décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas que também foi sempre honesto ao reconhecer os seus erros”, afirmou a jornalista Andrea Mitchell.
“Para mim, foi o meu marido, que moldou a minha vida desde o nosso primeiro encontro, em 1984. Tinha uma exuberância irracional pelo basebol, pelos Washington Commanders, pelo ténis, pelo golfe e pela música, especialmente pelo jazz”, acrescentou Mitchell.
“Será recordado pela sua inteligência e pela sua bondade. Ser a sua companheira de vida foi a maior alegria da minha vida”, concluiu Andrea Mitchell.
Greenspan cumpriu cinco mandatos consecutivos de quatro anos à frente da Fed, entre 1987 e 2006, durante as presidências de Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush. Detém o segundo mandato mais longo na liderança da Reserva Federal, apenas atrás de William McChesney Martin, que ocupou o cargo entre 1951 e 1970.
Nascido a 6 de março de 1926, no bairro de Washington Heights, em Nova Iorque, Greenspan revelou desde cedo uma aptidão invulgar para a matemática. Formou-se em Economia na Universidade de Nova Iorque, onde concluiu a licenciatura em 1948 e o mestrado em 1950. Viria mais tarde a assumir a liderança da Reserva Federal, tornando-se um dos banqueiros centrais mais influentes do mundo.
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Alan Greenspan, rosto da política monetária dos EUA, morre aos 100 anos
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