Allianz Portugal lança campanha para proteção infantil com adesão desde um euro e apoio à UNICEF
Até 31 de julho, as famílias podem subscrever o Allianz Proteção Infantil desde 1 euro por mês, numa campanha onde 70% da rentabilidade reverte a favor da UNICEF.
A Allianz Portugal lança campanha para promover o seguro Allianz Proteção Infantil, uma solução que protege crianças e jovens até aos 24 anos. Até dia 31 de junho, as famílias poderão aderir a ele a partir de 1 euro por mês.
Durante este período, 70% da rentabilidade do produto Allianz Proteção Infantil reverte a favor da UNICEF, contribuindo para apoiar o trabalho desenvolvido pela organização na promoção dos direitos e do bem-estar das crianças, explicam em comunicado.
Este seguro assegura apoio em situações de acidente, incluindo despesas médicas, hospitalização, assistência e responsabilidade civil por danos causados a terceiros, e destina-se a crianças e jovens até aos 24 anos que se encontrem a cargo dos pais e não exerçam atividade remunerada.
“Esta iniciativa reflete a estratégia da Allianz Portugal de combinar soluções de proteção relevantes com um impacto social concreto. Ao associarmos o Allianz Proteção Infantil ao apoio à UNICEF, reforçamos o nosso compromisso com a prevenção, a literacia em seguros e a criação de valor para a sociedade”, refere José Francisco Neves, CMO da Allianz Portugal.
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