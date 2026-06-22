Allianz Portugal lança campanha para proteção infantil com adesão desde um euro e apoio à UNICEF

A Allianz Portugal lança campanha para promover o seguro Allianz Proteção Infantil, uma solução que protege crianças e jovens até aos 24 anos. Até dia 31 de junho, as famílias poderão aderir a ele a partir de 1 euro por mês.

Durante este período, 70% da rentabilidade do produto Allianz Proteção Infantil reverte a favor da UNICEF, contribuindo para apoiar o trabalho desenvolvido pela organização na promoção dos direitos e do bem-estar das crianças, explicam em comunicado.

Este seguro assegura apoio em situações de acidente, incluindo despesas médicas, hospitalização, assistência e responsabilidade civil por danos causados a terceiros, e destina-se a crianças e jovens até aos 24 anos que se encontrem a cargo dos pais e não exerçam atividade remunerada.

“Esta iniciativa reflete a estratégia da Allianz Portugal de combinar soluções de proteção relevantes com um impacto social concreto. Ao associarmos o Allianz Proteção Infantil ao apoio à UNICEF, reforçamos o nosso compromisso com a prevenção, a literacia em seguros e a criação de valor para a sociedade”, refere José Francisco Neves, CMO da Allianz Portugal.