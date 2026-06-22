A tarde do primeiro dia do Startup World Cup Portugal mostrou um ecossistema mais maduro, mas ainda limitado pela fragmentação europeia, pela dificuldade em escalar e pela pressão competitiva dos Estados Unidos. Entre inovação corporativa, capital de risco, cibersegurança e inteligência artificial, a questão central foi perceber como transformar o conhecimento em crescimento real.

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‘Criar um fluxo de inovação: como os ecossistemas ligam as grandes empresas às startups’ foi o pontapé de saída para a primeira conversa depois da pausa para almoço. A inovação deixou de ser um custo reputacional e passou a ser um instrumento económico de gestão de risco, eficiência e crescimento, defendeu-se. “Um portefólio de opcionalidade”, disse Rui Coutinho, CIO da Mota-Engil Next, que descreveu a inovação como uma forma de explorar áreas onde o conhecimento interno é insuficiente. “As startups são uma grande fonte de conhecimento. Só depois de validar a utilidade operacional é que surge o investimento”.

Na Unicre, o CMO Luís Gama rejeitou iniciativas cosméticas e assegurou que “inovamos com propósito, não para levantar bandeiras”. A Brisa reforçou esta lógica de retorno, com Cláudia Machado, diretora de inovação do grupo, a apontar que “não fazemos teatro de inovação” e que procuram “produtos que tragam valor à organização”. Já na TAP, Sérgio Ribeiro, responsável pelos Serviços Digitais e Tecnológicos, destacou a prioridade em simplificar processos e reduzir fricções na experiência do passageiro. “Não fazemos inovação como um fim”, garantiu.

Falta dinheiro ‘inteligente’

Não há falta de dinheiro em Portugal, precisamos é de dinheiro mais inteligente Walter Palma Investment Manager da Caixa Capital

Portugal já domina a arte de criar startups, mas continua a falhar no salto para a escala global. Para Walter Palma, Investment Manager da Caixa Capital, o ecossistema já não sofre de falta de investimento, mas sim de qualidade. “Não há falta de dinheiro, precisamos é de dinheiro mais inteligente”, afirmou, defendendo um modelo de Venture Capital mais ativo no apoio a talento, clientes e desenvolvimento comercial.

A internacionalização precoce é, na visão de João Félix, uma condição essencial e não basta perceber “se funciona em Portugal”, porque “é um teste muito pequeno”, disse o representante da Ahead Ventures. “Se está a lançar uma startup de IA e não chegou aos EUA, o que está a fazer?”, questionou. No mesmo debate, Milana Dovzhenko, da Unicorn Factory Lisboa, lembrou ainda a importância das ligações entre startups, investidores e clientes, defendendo que “a confiança é muito importante” para transformar inovação em negócios reais.

Sempre a questão da escala

A Europa continua a gerar mais startups do que os Estados Unidos, mas falha no momento decisivo, o de ganhar escala. Vasco Bívar de Azevedo, partner da Cuatrecasas, apontou o paradoxo, lembrando que “a Europa tem um mercado de capital fragmentado, 27 diferentes regimes regulatórios e um ecossistema de inovação excelente a criar empresas, mas que tenta desfazê-las”.

A União Europeia criou um novo país virtual, que é o 28, que tem todas as regras que tornarão a Europa competitiva Gil Azevedo Diretor Executivo da Unicorn Factory

A ambição do novo Regime 28 procura responder a essa fragilidade, criando um quadro jurídico empresarial único e opcional na União Europeia (UE), para reduzir a complexidade e os custos de expansão transfronteiriça. “A UE criou um novo país virtual, que é o 28, que tem todas as regras que tornarão a Europa competitiva”, apontou Gil Azevedo, embora reconheça que a adesão voluntária dos Estados-Membros pode limitar o impacto. Para o diretor executivo da Unicorn Factory, a fragmentação continua a ser o maior entrave e lamenta que “uma startup que quer expandir para outro mercado dê, não apenas um passo para trás, mas vários”.

Apesar disso, a pressão competitiva dos EUA mantém-se e existe mesmo, acrescenta Gil Azevedo, uma resistência dos investidores norte-americanos ao risco jurídico europeu. “Eles não gostam de investir porque a lógica é: se somos membros da administração, também somos responsáveis se algo acontecer com a empresa”.

No painel ‘Resiliência cibernética, soberania e infraestruturas na era da IA’, os temas da integração e simplificação voltaram a estar em cima da mesa. “Os agentes de IA estão aí, e isso cria um novo conjunto de desafios”, disse Tiago Sá, da Cloudflare, referindo-se à transição dos modelos generativos para agentes autónomos capazes de executar tarefas sem supervisão direta. Esta evolução está a alimentar fenómenos como o Shadow AI, o uso não autorizado de ferramentas de IA nas empresas.

A pressão para garantir autonomia tecnológica também foi tema neste painel, com Paulo Vieira a sublinhar que “a soberania será enorme para a Europa” e a lembrar que a dependência de tecnologias externas se tornou um risco económico e estratégico. O representante da Netskope reforçou ainda que a resiliência não é apenas tecnológica, mas operacional, uma vez que “resiliência é ser capaz de continuar a trabalhar as funções críticas do negócio”.

O mercado norte-americano mantém uma força gravitacional difícil de ignorar, lembrou Pedro Ferreira, sublinhando que “55% das empresas unicórnio estão nos EUA” e que, por isso, a questão já não é decidir se entrar, mas “como e quando chegar lá”. O conselheiro comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa reforçou ainda o papel do SelectUSA, programa do Governo norte-americano de apoio ao investimento estrangeiro, como ponte estratégica. “O que podemos fazer é oferecer os recursos que podem usar para alcançar o sucesso”.