Banco de Portugal à procura de novo auditor por 1,5 milhões

O Banco de Portugal oficializou esta segunda-feira o lançamento de um concurso público internacional para a contratação de serviços de auditoria externa para os anos de 2027 a 2031. O preço base do concurso é de 1,5 milhões de euros, ao qual acresce IVA.

De acordo com o anúncio publicado no Diário da República, o prazo para apresentação das candidaturas é o dia 21 de julho, às 17h. Exige-se um número mínimo de cinco candidatos, igual ao número de candidatos a qualificar.

Atualmente, os serviços de auditoria das contas do banco central estão entregues à PwC, cujo contrato termina no final deste ano. A PwC ocupa essas funções de auditor externo desde 2022, tendo substituído a Deloitte.