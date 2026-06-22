Banco de Portugal à procura de novo auditor por 1,5 milhões
Supervisor liderado por Álvaro Santos Pereira acabou de lançar um concurso público internacional para contratar os serviços de um auditor externo. Contrato com a PwC termina no final deste ano.
O Banco de Portugal oficializou esta segunda-feira o lançamento de um concurso público internacional para a contratação de serviços de auditoria externa para os anos de 2027 a 2031. O preço base do concurso é de 1,5 milhões de euros, ao qual acresce IVA.
De acordo com o anúncio publicado no Diário da República, o prazo para apresentação das candidaturas é o dia 21 de julho, às 17h. Exige-se um número mínimo de cinco candidatos, igual ao número de candidatos a qualificar.
Atualmente, os serviços de auditoria das contas do banco central estão entregues à PwC, cujo contrato termina no final deste ano. A PwC ocupa essas funções de auditor externo desde 2022, tendo substituído a Deloitte.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Banco de Portugal à procura de novo auditor por 1,5 milhões
{{ noCommentsLabel }}