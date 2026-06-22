“Candeeiro” da Lumpsy Health vence Startup World Cup Portugal 2026

Cinquenta startups subiram ao palco da Unicorn Factory Lisboa no âmbito do Startup World Cup Portugal 2026 para apresentar soluções nas áreas da saúde, inteligência artificial, energia, cibersegurança, sustentabilidade e transformação digital.

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A sessão do segundo dia do evento, realizada a 18 de junho, abriu com a intervenção de Alex Lubnevski, da Pegasus Tech Ventures, organização responsável pela Startup World Cup ao nível internacional, e com a apresentação do júri que teria a responsabilidade de selecionar os finalistas e a startup que irá representar Portugal na final mundial em Silicon Valley, nos Estados Unidos.

O painel integrou Carolina Sampaio Dinis, responsável da Comunidade EIT para Portugal no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT); Miguel Aguiar, diretor-executivo da Startup Portugal; António Grilo, professor catedrático da NOVA School of Science and Technology; João Félix, responsável pela área de Corporate Venture do Grupo Brisa e CEO da Mobiag; Sofia Rolo, responsável pelos Projetos Internacionais e Estratégicos da Unicorn Factory; e Sónia Magalhães, fundadora e sócia-gerente da Octanova.

Os 12 finalistas

Seguiu-se a apresentação dos projetos das 50 startups dividida em dois blocos. O primeiro reuniu as 40 candidatas que ainda procuravam garantir um lugar na fase final da competição portuguesa, juntando-se às 10 apuradas na primeira fase. Terminados os pitches, o júri decidiu “repescar” dois projetos, completando assim um grupo de 12 finalistas: My Cancer, RTBeamTech/FlashGuard, Metatissue, Zero Pact, Gazelle Wind Power, Dig-in, BlueAuth, RootKey, Get Vocal, Fibersight, Octo Health e Lumpsy Health.

Hugo Caires, fundador e CEO da My Cancer, deu o tiro de partida para o segundo bloco de apresentações e para uma das áreas mais representadas, a da saúde, dando a conhecer, em quatro minutos, o tempo atribuído a cada pitch, uma tecnologia que permite recriar em laboratório a medula óssea de doentes com leucemia para personalizar e testar diferentes terapias antes da sua administração.

Ainda no domínio do cancro, o sucesso da radioterapia Flash depende da capacidade de monitorizar e validar esse tratamento avançado com elevada precisão. Gonçalo Machado Ribeiro, fundador e diretor-executivo da RTBeamTech (FlashGuard), mostrou um dispositivo desenvolvido para medir e validar a administração deste tipo de radioterapia, contribuindo para uma utilização mais segura. Catarina de Almeida Custódio, cofundadora e diretora-executiva da Metatissue, descreveu uma tecnologia 3D que, no campo da investigação farmacêutica, permite criar biomateriais e microambientes realistas para o cultivo celular, reduzindo o recurso a testes em animais que nem sempre produzem os resultados esperados.

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No setor da sustentabilidade e da transição energética, Luís Gonçalves Branco, cofundador e responsável pela estratégia de crescimento da Zero Pact, apresentou uma ferramenta que automatiza o cálculo de emissões, as análises de ciclo de vida dos produtos e a criação de passaportes digitais que permitem reduzir a pegada de carbono. No final da sessão, a startup recebeu um investimento de um milhão de euros da Caixa Capital Investment que, segundo o responsável, “será importante para acelerar o crescimento da empresa”. Diogo Sequeira, diretor comercial da Gazelle Wind Power, focou o seu discurso numa plataforma flutuante concebida para reduzir custos e facilitar a instalação de infraestruturas de energia eólica offshore.

No universo dos dados e da transformação digital, Steven Murray, cofundador e diretor de marketing da Dig-in, mostrou uma ferramenta que recolhe e analisa informação de milhões de restaurantes em vários mercados, permitindo às marcas acompanhar preços, produtos, menus e tendências do setor. Ricardo Danyalgil Júnior, diretor-executivo da BlueAuth, explicou a importância de um instrumento de autenticação digital, assinatura eletrónica e validação documental, concebido para reforçar a segurança e a confiança nas transações digitais.

Gonçalo Gil, cofundador e diretor-executivo da RootKey, falou sobre uma solução baseada em blockchain que permite verificar e garantir continuamente a integridade e autenticidade dos dados em operações críticas, sistemas e fluxos organizacionais, num contexto em que os ataques informáticos são cada vez mais sofisticados. Para a Get Vocal, a preocupação é outra: responder rapidamente a chamadas, mensagens e pedidos de suporte a clientes. João Madeira, diretor comercial, demonstrou como agentes de inteligência artificial são capazes de executar essas tarefas em poucos minutos.

Temos procurado estar presentes no ecossistema das startups em Portugal e esta é mais uma validação da nossa missão de trazer segurança à vida das pessoas com epilepsia Vicente Garção Cofundador e Diretor-Executivo da Lumpsy Health

Entre os dois projetos repescados pelo júri está a Fibersight. A startup procura responder a um problema comum na gestão de infraestruturas críticas, como detetar fugas, sobreaquecimentos ou outras anomalias. Segundo o fundador e diretor-executivo Tiago Neves, os cabos de fibra ótica podem ser transformados em sensores avançados capazes de detetar esses problemas em tempo real. Já João Rosado, diretor de operações da Octo Health, apresentou uma plataforma que reúne exames, registos clínicos e dados recolhidos por dispositivos digitais numa única timeline, permitindo uma visão mais integrada do historial de cada utilizador.

A Lumpsy Health completou o grupo dos finalistas, mas o seu projeto acabaria por merecer um destaque especial, ao ser anunciada como vencedora do Startup World Cup Portugal 2026. A empresa desenvolveu um dispositivo em forma de candeeiro doméstico capaz de monitorizar pessoas com epilepsia durante a noite, detetando crises, enviando alertas aos cuidadores e recolhendo informação útil para acompanhamento clínico. Questionado pelo ECO sobre a importância desta distinção para o projeto, Vicente Garção, cofundador e diretor-executivo, sublinhou que o prémio representa mais um reconhecimento relevante: “Temos procurado estar presentes no ecossistema das startups em Portugal e esta é mais uma validação da nossa missão de trazer segurança à vida das pessoas com epilepsia”, afirmou.

Experiência com impacto internacional

Antes de a vencedora da edição portuguesa ser anunciada, subiu ao palco o cofundador e responsável pelas áreas de estratégia de crescimento e de sustentabilidade da LoopOS, uma startup de economia circular, para partilhar a experiência vivida após a vitória do ano passado, que lhe carimbou o bilhete de acesso à final mundial de 2025. Para Ricardo Morgado, um dos maiores desafios das empresas em emergentes é ganhar visibilidade fora do mercado de origem. “Participar neste evento significa também colocar a empresa no radar de investidores e parceiros internacionais, criar novas oportunidades de negócio e acelerar a expansão global”, salientou, destacando ainda a vantagem de poder acompanhar tendências tecnológicas que muitas vezes chegam à Europa vários meses mais tarde. O testemunho serviu para ilustrar junto dos finalistas o potencial da competição, que vai além do prémio financeiro.