Chefes da equipa negocial iraniana regressaram a Teerão

A delegação iraniana, que participou no domingo nas negociações com os Estados Unidos na Suíça, sob a mediação do Paquistão e do Qatar, regressou a Teerão. De acordo com a agência de notícias iraniana IRNA, a delegação regressou à capital do Irão após 18 horas de “intensas discussões”.

A equipa iraniana foi liderada pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e integrou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi.

A agência de notícias oficial do Irão acrescentou que as discussões técnicas vão continuar ao longo da semana na Suíça.

Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, referiu-se a progressos significativos nas negociações com os Estados Unidos saudando a libertação de ativos iranianos e o levantamento das restrições ao petróleo, bem como avanços na questão libanesa.

“As exportações de petróleo e produtos petroquímicos já não estão restringidas, o bloqueio foi levantado, alguns ativos congelados foram libertados e foi lançado um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão”, disse o ministro através de uma mensagem difundida através das redes sociais.

As partes voltaram esta segunda-feira às discussões técnicas para acabar com a guerra no Médio Oriente, anunciou a Suíça, que acolhe desde domingo negociações entre Irão e Estados Unidos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço saudou “o acordo para [criar] um guião que visa alcançar um acordo final em 60 dias” e que “cria as condições para a abertura imediata de novas discussões técnicas”.

As reuniões, que começaram no domingo por volta das 15:00 locais (14:00 em Lisboa), prolongaram-se pela noite e os mediadores do processo, o Qatar e o Paquistão, anunciaram esta manhã a criação de um comité para aplicar o guião das negociações.

“Este é um passo positivo, que nos permite estruturar a continuação do processo político e técnico”, afirmou o Governo suíço.

Paralelamente, o Irão anunciou ter tido uma “discussão muito breve” com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear durante as conversações, garantindo, no entanto, que não se tratou de negociações.

“Houve uma discussão muito breve sobre a questão nuclear, mas não foram discutidos quaisquer pormenores, e não se pode dizer que tenham começado negociações sobre questões nucleares”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, à agência de notícias IRNA.

A delegação norte-americana “apresentou as suas posições de forma muito sucinta” sobre a questão nuclear, e o Irão fez o mesmo, acrescentou o porta-voz.

A questão do programa nuclear do Irão é um dos temas mais complexos em debate, tendo estado na base das justificações dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão iniciados a 28 de fevereiro.