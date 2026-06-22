CP testa Starlink de Elon Musk para melhorar internet no Alfa Pendular

A CP está a “realizar testes experimentais” ao serviço de internet por satélite Starlink, com o objetivo de melhorar a conectividade nos comboios Alfa Pendular, anunciou o Ministério das Infraestruturas esta segunda-feira. A Starlink é detida pela SpaceX, que por sua vez é controlada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

“A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, que é suportado pelas redes móveis nacionais”, explica o gabinete de Miguel Pinto Luz. Atualmente, o sistema está instalado numa única composição do serviço Alfa Pendular.

O comunicado explica que esta solução “permite reforçar a ligação à internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada, melhorando significativamente a experiência digital dos passageiros a bordo”. Por outras palavras, o objetivo é recorrer à internet da Starlink quando o comboio passa numa zona em que a rede das operadoras convencionais tem menor ou nenhuma cobertura.

Este “projeto-piloto”, segundo o Governo, “permite recolher indicadores técnicos e operacionais com vista a avaliar a estabilidade da solução ao nível da cobertura, do desempenho e da qualidade efetiva do serviço”.

Já depois de publicada esta notícia, a CP avançou noutro comunicado que “os primeiros resultados obtidos são positivos”: “Nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho”, indica a empresa.

“Um Wi-Fi estável, fiável e com qualidade durante toda a viagem vai ser uma realidade, porque as pessoas têm de estar no centro da política de mobilidade”, afirma Miguel Pinto Luz, citado em comunicado, para quem esta solução representa “um forte incentivo” ao uso de transportes públicos.

“Este projeto‑piloto representa mais um passo decisivo na modernização dos nossos serviços, reforçando o compromisso da CP em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem mais confortável, conectada e alinhada com os padrões tecnológicos atuais”, salienta, por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira.

(Notícia atualizada às 13h18 com mais informação)