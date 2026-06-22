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Draycott conclui compra da Square AM e fica com mais de três mil milhões sob gestão

A gestora de ativos portuguesa tinha uma equipa composta por cerca de 40 pessoas e, com este negócio ligado ao investimento imobiliário, que foi assinado esta quinta-feira, fica com 115 trabalhadores.

A sociedade de gestão de ativos Draycott, que tem fundos de investimento de capital de risco e private equity, concluiu esta segunda-feira a compra da gestora Square Asset Management (Square AM) especializada em imobiliário. O negócio, que demonstra que o setor da gestão de ativos está em processo de consolidação, faz com que a Draycott fique com cerca de 3,5 mil milhões de euros sob gestão.

A transação – que eleva a equipa da empresa portuguesa de cerca de 40 para 115 trabalhadores – ficou agora oficializada com a assinatura, depois de a Autoridade da Concorrência ter, no final de maio, a ter aprovado por não ser “suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste”. No entanto, os detalhes financeiros não foram divulgados.

“A Square vem reforçar a nossa presença no investimento imobiliário, trazendo escala, distribuição e uma base de investidores muito relevante. A complementaridade entre as duas plataformas permite-nos capturar sinergias evidentes ao nível de produto e acesso ao mercado, acelerando o nosso crescimento. Este é um passo importante na construção de uma plataforma de referência no universo dos ativos alternativos em Portugal”, afirma o CEO e sócio-fundador da Draycott, João Coelho Borges.

Pedro Coelho, CEO da Square AM, manter-se-á ligado à empresa. O ECO sabe que o investidor, que até passar a responsabilidade a Nuno Nunes acumulava a liderança executiva com o cargo de Chief Investment Officer, vendeu 100% da empresa, mas continuará com uma intervenção ativa e, no futuro, irá centrar-se na captação de investimento imobiliário por parte de emigrantes.

“Estamos confiantes no sucesso e inovação que esta aquisição vai trazer à nossa operação. Ao longo dos últimos 20 anos, a Square AM construiu uma reputação sólida no mercado ibérico dos fundos de investimento imobiliário e entra agora, com naturalidade, numa nova fase. É hora de renovarmos a nossa ambição e de reforçar o nosso compromisso com os parceiros e investidores que nos têm acompanhado”, comentou Pedro Coelho.

Fundada em 2002 e com sede em Lisboa, a Square AM dedica-se à gestão de fundos de investimento imobiliário, de rendimento e especializados, dirigidos a investidores institucionais e particulares. Gere mais de 2,7 mil milhões de euros em ativos imobiliários e, entre os principais veículos sob gestão destaca-se o fundo CA Património Crescente, comercializado pelo Crédito Agrícola, com cerca de 23.500 subscritores e aproximadamente 1,4 mil milhões de euros de valor líquido global sob gestão.

A gestora recém-adquirida, que tem em torno de 13% da quota de mercado em Portugal, é também responsável pelo Property Core Real Estate Fund, fundo de investimento imobiliário comercializado pelo Banco Best, Novo Banco e Novo Banco dos Açores, com mais de 500 milhões de euros de ativos sob gestão em Portugal e em Espanha e cerca de 9.600 subscritores. Entre os fundos especializados, conta no seu portefólio com ativos de grandes investidores institucionais, como a Invesco, Lighthouse, Premonial, LCN, Tristan e Signal.

A Square é dona de propriedades como o Alegro Montijo ou o edifício Expo Living no Parque das Nações, em Lisboa.

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