Emirates e Travel Guard unem forças para seguros de viagem em caso de conflito armado

Apesar do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, a verdade é que as tensões no Médio Oriente continuam elevadas. Um dos setores que tem sido afetado pelo conflito armado é a aviação. Para tentar colmatar a lacuna de seguros de viagem com cobertura para incidentes provocados por conflito armado, a companhia aérea Emirates Airline e a Travel Guard, braço de seguros de viagem do Grupo Zurich, anunciaram o lançamento de uma nova modalidade de seguro.

A Comprehensive Travel Cover oferece cobertura mesmo em situações em que governos emitam alertas ou recomendações de viagem relacionadas com conflitos, de acordo com o jornal CQCS. Assim, se uma rota for afetada por um conflito, os passageiros serão reencaminhados sem custos adicionais para o destino final, incluindo através de voos operados por outras companhias aéreas.

Além disso, a Emirates irá disponibilizar alojamento organizado e pago pela companhia em situações de interrupção da viagem, incluindo em casos de encerramento do espaço aéreo, avançam em comunicado. A Emirates e a Travel Guard oferecem ainda o reembolso de despesas médicas até cerca de 22 mil euros e extensão gratuita da viagem até 30 dias.

Para além destas coberturas, este seguro inclui ainda as coberturas usuais de viagem, como cancelamento ou atraso de voos.

A cobertura pode ser contratada no momento da compra dos bilhetes ou posteriormente, através da área de gestão de reservas da companhia. Segundo a Emirates, está disponível em mercados como Portugal, Itália, França, Alemanha, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Singapura, Suécia e Suíça, entre outros.

“Ao ouvir o feedback dos nossos clientes, percebemos que a procura por viagens continua elevada, mas existia uma lacuna clara no mercado em matéria de coberturas de seguro. Por isso, decidimos agir”, afirmou Tim Clark, presidente da Emirates Airline. “Com a forte procura por voos, o nosso principal objetivo é dar aos passageiros mais segurança e confiança ao planearem as suas viagens para e através do Dubai.”

Já Russel Antonio, responsável global de Negócio e Parcerias da Travel Guard, acrescentou: “Ao voltarmos a unir as nossas competências, este novo produto abrangente de seguro de viagem oferece uma proteção reforçada que estabelece uma nova referência no setor e responde às necessidades dos viajantes de hoje”.