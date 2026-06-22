Endividamento da economia sobe 8,1 mil milhões de euros em abril

O endividamento da economia portuguesa — que inclui o Estado, as empresas privadas (exceto o setor financeiro) e os particulares — aumentou 8,1 mil milhões de euros em abril face ao mês anterior, atingindo os 876,2 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Do total da dívida, 491,9 mil milhões de euros correspondiam ao setor privado e 384,3 mil milhões de euros às Administrações Públicas e empresas públicas.

No setor privado, o endividamento aumentou 2,6 mil milhões de euros. A dívida dos particulares cresceu 1,3 mil milhões de euros, sobretudo junto dos bancos, impulsionada pelo crédito à habitação, que registou um aumento de mil milhões de euros.

Já o endividamento das empresas privadas também subiu 1,3 mil milhões de euros. A evolução da dívida empresarial foi influenciada principalmente pelo aumento do financiamento obtido junto do exterior, que cresceu 0,8 mil milhões de euros, e do setor financeiro, com um acréscimo de 0,4 mil milhões de euros.

No setor público, o endividamento aumentou 5,5 mil milhões de euros em abril. Este crescimento foi impulsionado sobretudo pelo reforço do financiamento obtido junto do exterior, que subiu 3,7 mil milhões de euros, e das administrações públicas, com um aumento de 1,5 mil milhões de euros.

De acordo com o BdP, a subida da dívida junto do exterior resultou principalmente do maior investimento em títulos de dívida pública, tanto de curto prazo (2,4 mil milhões de euros) como de longo prazo (1,2 mil milhões de euros). Já o aumento do endividamento perante as administrações públicas refletiu o reforço dos depósitos dos fundos da Segurança Social junto do Tesouro e o acréscimo dos títulos de dívida pública detidos por este setor.

O BdP destaca ainda o aumento da dívida do setor público junto das empresas e dos particulares. Em sentido contrário, verificou-se uma redução do endividamento perante o setor financeiro, em resultado do desinvestimento em títulos de dívida pública de longo prazo.