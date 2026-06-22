Estoril-Sol volta a adiar divulgação de contas e antecipa publicação “no limite” até 20 de julho

A Estoril-Sol informou, esta segunda-feira, o mercado de que, “apesar dos esforços desenvolvidos pela administração da sociedade e pelos demais envolvidos”, voltou a adiar a publicação do relatório financeiro relativo a 2025.

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A concessionária de casinos refere que “não foi ainda possível encerrar o processo de aprovação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025” sem prestar esclarecimentos adicionais.

Em comunicado publicado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a gestão da Estoril-Sol adianta apenas que procederá à divulgação dessa informação “tão brevemente quanto possível” e antecipa “que isso ocorrerá, no limite, até ao dia 20 de julho”.

A empresa que detém a concessão dos casinos do Estoril e de Lisboa já havia procedido a dois adiamentos da apresentação de contas, nos últimos dias 29 de abril e 18 de maio.