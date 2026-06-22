Empresas

Estoril-Sol volta a adiar divulgação de contas e antecipa publicação “no limite” até 20 de julho

A gestão da Estoril-Sol adianta apenas que procederá à divulgação das contas de 2025 “tão brevemente quanto possível” e antecipa “que isso ocorrerá, no limite, até ao dia 20 de julho”.

A Estoril-Sol informou, esta segunda-feira, o mercado de que, “apesar dos esforços desenvolvidos pela administração da sociedade e pelos demais envolvidos”, voltou a adiar a publicação do relatório financeiro relativo a 2025.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A concessionária de casinos refere que “não foi ainda possível encerrar o processo de aprovação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025” sem prestar esclarecimentos adicionais.

Em comunicado publicado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a gestão da Estoril-Sol adianta apenas que procederá à divulgação dessa informação “tão brevemente quanto possível” e antecipa “que isso ocorrerá, no limite, até ao dia 20 de julho”.

A empresa que detém a concessão dos casinos do Estoril e de Lisboa já havia procedido a dois adiamentos da apresentação de contas, nos últimos dias 29 de abril e 18 de maio.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Estoril-Sol volta a adiar divulgação de contas e antecipa publicação “no limite” até 20 de julho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.