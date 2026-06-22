Fundação Jiménez Díaz, acreditada como Centro Abrangente de Cancro, é a máxima garantia da sua abordagem transversal, multidisciplinar e abrangente ao cancro

A mais alta garantia europeia pela sua abordagem transversal, multidisciplinar e abrangente ao cancro, que combina cuidados, investigação, ensino e inovação sob os padrões de qualidade mais exigentes para oferecer o melhor e mais personalizado diagnóstico e tratamento do cancro.

Com esta acreditação, que o Dr. Jesús García-Foncillas, diretor do Centro Abrangente de Cancro e do Departamento de Oncologia do hospital de Madrid, recolheu no fórum anual Dias de Oncologia da OECI, realizado em Varsóvia (Polónia), a Fundação Jiménez Díaz torna-se o primeiro hospital da rede pública de Madrid – e um dos apenas cinco em Espanha – a receber este endosso.

A acreditação foi obtida após uma avaliação exaustiva realizada em dezembro do ano passado por uma equipa de especialistas da OECI, uma rede internacional que promove padrões muito elevados de qualidade nos cuidados, investigação e ensino do cancro no ambiente europeu, e que confirmou o cumprimento destes níveis num centro que combina a sua referência nacional e internacional nesta área com a sua abordagem holística. que se foca na pessoa e no seu ambiente.

Anteriormente, em setembro passado, a Fundação Jiménez Díaz tinha dado um passo significativo na sua trajetória como referência nacional e internacional no diagnóstico e tratamento do cancro, ao estabelecer e apresentar o seu Centro Abrangente de Cancro, como novo nome da sua área de oncologia, com o qual atualizou, completou e elevou a um novo nível de excelência o que até então era conhecido como OncoHealth.

O Centro Integral de Cancro, parte do Campus do Hospital Fundación Jiménez Díaz, é um centro oncológico abrangente concebido como uma estrutura organizacional transversal focada na abordagem oncológica através de unidades multidisciplinares por tipo de tumor, que reúnem todos os especialistas envolvidos no controlo desta doença e que trabalham de forma coordenada para oferecer um diagnóstico e tratamento personalizados a cada paciente.

“Os cuidados multidisciplinares, transversais e abrangentes do centro reúnem, na linha da frente do diagnóstico e tratamento do cancro, os melhores especialistas em cada subtipo de cada tipo de tumor, desde investigação básica, clínica e translacional, até à oferta diagnóstica e terapêutica mais completa, inovadora e personalizada que um doente oncológico possa necessitar ao longo do seu processo de saúde”. explica a Dra. García-Foncillas, que considera esta abordagem como o futuro “paradigma” da abordagem ao cancro.

Esta oferta abrangente de oncologia que o Centro Abrangente de Cancro disponibiliza aos seus pacientes inclui as novas e mais avançadas terapias oncológicas em todos os tipos de tumores, os medicamentos mais recentes, terapia celular, biópsias líquidas, análise genómica e todo o arsenal terapêutico de ponta do Centro de Terapia por Protões da Fundação Jiménez Díaz. também integrou o campus hospitalar.

Tudo isto, marcado pela maior exigência de qualidade em todos os aspetos relacionados com o cuidado e tratamento do paciente, infraestruturas e processos dentro do centro, com o compromisso de toda a equipa em oferecer o melhor em cada etapa do tratamento, com base em valores fundamentais: cuidados centrados no paciente, tecnologia avançada, protocolos baseados em evidências, acesso a tratamentos inovadores, uma equipa profissional altamente treinada, apoio emocional e psicológico, acompanhamento a longo prazo e segurança do paciente.

ASSISTÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

O processo de se tornar um centro cancrológico abrangente e consolidar a sua operação como tal, que agora foi oficialmente acreditado pela OECI, teve como referências-chave as definições de “Centro Cancrográfico Abrangente” do Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos e as normas europeias OECI e Crane-2.

Estas são especificadas em três linhas: uma estrutura do processo de cuidados em torno do paciente, promovendo a operação eficiente em torno das unidades funcionais que ofereçam uma nova abordagem oncológica para facilitar um diagnóstico completo, rigoroso e multidisciplinar; um programa de investigação básica, translacional e clínica com uma clara inter-relação com os cuidados que permite que novas terapias se materializem e as aproximem do paciente; e formação de licenciatura, pós-graduação e especialização que se adapta à procura dos profissionais e oferece soluções de formação.

Linhas que, transferidas para o Centro Integral de Cancro da Fundação Jiménez Díaz, coincidem com os seus três eixos principais, que lhe conferem significado e confirmam como um centro abrangente, e que constituem os três pilares estratégicos do Campus Hospitalar: cuidados, investigação e ensino.

Além disso, a Dra. García-Foncillas foca-se num aspeto fundamental do centro: “para além de toda a inovação e abordagem tecnológica ao serviço dos pacientes, cuidar deles a nível global, apoiá-los emocional e psicologicamente, e também pensar no seu ambiente, é um dos leitmotivs que caracterizam o nosso Centro Abrangente de Cancro.”

E é que “a nossa vocação é ser um ponto de referência nacional e internacional, o que aproxima as nossas melhores estratégias oncológicas de todos os pacientes, mas tendo em conta o seu contexto holístico. Porque, acima de tudo, preocupamo-nos com a pessoa e com aqueles que cada paciente considera o seu ambiente mais próximo, o seu mundo”, disse o diretor do Centro Abrangente de Cancro da Fundação Jiménez Díaz.