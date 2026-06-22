Fundo soberano financiado pelo Orçamento. CGD fica de fora

Portugal vai ter um fundo soberano, à semelhança do que se sucede noutros países da União Europeia, como é o caso da SEPI em Espanha. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no encerramento do congresso do PSD, e o objetivo é permitir a participação do Estado no capital de empresas de setores estratégicos e em áreas como a energia, a banca, as comunicações ou as infraestruturas. O fundo vai ser financiado anualmente pelo Orçamento do Estado, será gerido pelo IGCP e vai ter participações acionistas minoritárias, por isso a CGD vai ficar de fora, apurou o ECO junto de uma fonte governamental.

Oficialmente, não há informação para lá da que foi anunciado pelo primeiro-ministro. “Será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos. Quero, dentro deste projeto, destacar que a intenção é de termos participações acionistas de forma a garantir um veículo de poupança para as gerações futuras e um instrumento de efetivar a soberania nacional. Estamos a falar de participações em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações”, revelou Luís Montenegro. Mas segundo apurou o ECO, a CGD e a TAP, que está em processo de privatização, mas o Estado vai manter uma posição de 50,01% do capital, não entram na gestão deste fundo.

Ainda não é claro o que vai suceder à Parpública, empresa que tem também participações no capital de empresas, como a AdP, com mais de 80%, ou da Galp, com cerca de 8%. De acordo com as informações a que o ECO teve acesso, este fundo vai ter apenas participações estratégicas, mas não maioritárias. A CGD, por exemplo, é controlada pelo Estado diretamente através da Direção Geral do Tesouro. Assim, mantendo-se o atual modelo, o Estado passa a ter três entidades com participações em empresas privadas, além do papel do Banco de Fomento. Gonçalo Regalado, aliás, andou meses a afirmar que o Banco de Fomento era o ‘banco soberano’ do país, uma posição que gerou mal-estar junto da administração da CGD e que terá mesmo merecido a censura do Banco de Portugal.

O anúncio de Luís Montenegro surpreendeu, e desagradou a diversas sensibilidades do PSD. Ainda em 2024, por altura da campanha eleitoral para as legislativas, o atual primeiro-ministro criticou duramente Pedro Nuno Santos, nomeadamente quando surgiu a discussão sobre a ideia de uma entrada no capital dos CTT. Montenegro não criticou apenas as contas do programa económico de Pedro Nuno Santos, atacou a matriz política, e procurou apresentar o líder socialista como herdeiro de uma visão em que o Estado escolhe setores, orienta investimento, intervém em empresas e responde aos problemas económicos com despesa, propriedade pública ou direção administrativa.

A participação pública na Galp, de cerca de 8%, vai passar para este fundo, mas Luís Montenegro detalhou mais dois setores em que o Estado pode vir a ter novas participações. A banca e as infraestruturas aeroportuárias, sem detalhar as empresas visadas, mas é público e notório que há movimentações em curso no BCP, porque a Fosun está a avaliar um negócio de venda de 20% do capital, enquanto nas infraestruturas, decorrem negociações com o concessionário de aeroportos, a Vinci, para a construção de um novo aeroporto em Alcochete.