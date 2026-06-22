Irão exige fim dos ataques no Líbano para avançar com acordo com EUA

O Irão condicionou esta segunda-feira a continuação de negociações para um acordo de paz com os Estados Unidos ao fim dos ataques israelitas no Líbano.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais após o início das conversações com os Estados Unidos, na Suíça, com mediação do Qatar e do Paquistão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baqaei, insistiu que a base das conversações é o princípio do “compromisso em troca de compromisso”.

Baqaei salientou que Teerão saudou os progressos alcançados nas negociações do fim de semana na localidade suíça de Bürgenstock, sobretudo na criação de mecanismos de controlo dos pontos do acordo preliminar que prevê a cessação das hostilidades no Médio Oriente em troca da reabertura do estreito de Ormuz.

“Foram estabelecidos mecanismos de supervisão para garantir a aplicação das disposições do memorando. Foi igualmente acordada a continuação das conversações a nível técnico e entre peritos para avançar na implementação efetiva do acordo para o fim da guerra”, afirmou.

Ainda assim, o Irão sublinhou a necessidade de cumprir os pontos do acordo para continuar a avançar nas conversações com Washington.

“Em particular o ponto 1, relativo ao fim da guerra e das operações militares do regime sionista no Líbano, através da criação de um mecanismo de controlo do conflito com a participação das partes envolvidas e da República do Líbano”, frisou.

O responsável destacou igualmente o ponto relativo às exportações de petróleo e produtos petroquímicos iranianos e ao desbloqueamento dos ativos iranianos congelados, medidas que aliviam a pressão económica sobre o Irão. “Facilitarão o processo de cumprimento dos compromissos mútuos”, indicou.

Neste contexto, recordou que “o princípio fundamental é compromisso em troca de compromisso”. “A República Islâmica do Irão, ao mesmo tempo que supervisiona o cumprimento das obrigações pela outra parte, utilizará todos os instrumentos ao seu dispor para garantir que esses compromissos sejam efetivamente cumpridos”, resumiu.

O Paquistão e o Qatar, países mediadores nas negociações em curso entre os Estados Unidos e o Irão afirmaram na madrugada de desta segunda-feira que a primeira sessão “decorreu num ambiente positivo” e resultou em “progressos encorajadores” para a aplicação do acordo preliminar.

Em concreto, as partes acordaram a criação de um comité de alto nível que “supervisionará politicamente a mediação” e ao qual os principais negociadores prestarão informações “periodicamente”.

O objetivo é que o comité “coordene grupos de trabalho centrados em questões nucleares, sanções e um grupo de acompanhamento e resolução de litígios, para garantir a implementação efetiva do Memorando de Entendimento”.