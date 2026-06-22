Lagarde afasta necessidade de mais respostas do BCE. “Banco central não pode reabrir o Estreito de Ormuz”

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) considera que o aumento dos preços causado pela guerra do Médio Oriente não se vai prolongar mais no tempo, portanto afasta a necessidade de mais respostas de política monetária para conter a inflação motivada pelo conflito. Christine Lagarde explicou os efeitos das medidas na contenção dos impactos, mas alertou que “o banco central não pode reabrir o Estreito de Ormuz”.

“A guerra está a impulsionar a inflação, que subiu para 3,2% em maio, face aos 3% de abril. O principal fator de inflação desde fevereiro tem sido o aumento da inflação energética, que se situou acima dos 10% tanto em abril como em maio. Em maio, a inflação excluindo a energia e os alimentos também aumentou para 2,6%, refletindo em parte os efeitos indiretos iniciais dos preços mais elevados da energia”, começou por explicar, em declarações no Parlamento Europeu.

“Mas não se espera atualmente que a inflação elevada seja duradoura. A maioria das medidas de expectativas de inflação a longo prazo situa-se em torno dos 2%, o que suporta a estabilização da inflação em torno do objetivo no médio prazo. Estamos confiantes de que, com uma ação de política monetária apropriada, a inflação regressará ao objetivo”, disse a presidente do BCE.

Segundo a líder do BCE, “a política monetária não pode reduzir os preços da energia diretamente”, “o banco central não pode reabrir o Estreito de Ormuz”.

“Sejamos claros: é preciso avaliar em que medida o aumento dos custos da energia se reflete noutros preços — a que chamamos efeitos indiretos — e o risco de desencadear efeitos secundários”, esclareceu.

(Notícia em atualização)