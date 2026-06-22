Tecnologia

Líder do WhatsApp demite-se após sete anos e é substituído por fundador da CRED

  • Lusa
  • 18:31
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O fundador da fintech CRED, Kunal Shah, vai suceder a Will Cathcart à frente do WhatsApp.

O responsável pelo WhatsApp, Will Cathcart, apresentou a sua demissão após sete anos à frente da empresa da Meta e vai ser substituído pelo fundador da fintech CRED, Kunal Shah.

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“Will Cathcart acaba de anunciar que vai deixar o cargo de líder do WhatsApp após sete anos à frente da aplicação. O Will foi um dos líderes mais importantes e eficazes na Meta, ajudando o WhatsApp a chegar a mais de 3.000 milhões de pessoas e defendendo a privacidade da nossa comunidade”, anunciou o presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg, numa publicação nas redes sociais.

No entanto, Cathcart não vai deixar a empresa, ficando agora responsável pelo desenvolvimento de novos produtos. O fundador da fintech CRED, Kunal Shah, vai suceder a Cathcart à frente do WhatsApp.

“Kunal transformou a CRED numa das principais empresas tecnológicas da Índia e traz a mentalidade empreendedora e a perspetiva global que serão inestimáveis para liderar a maior aplicação de mensagens do mundo. Estou ansioso por trabalhar com o Kunal para continuarmos a fazer do WhatsApp o melhor serviço para milhares de milhões de pessoas e milhões de empresas”, acrescentou Mark Zuckerberg.

Como parte do acordo para a nomeação de Shah, a CRED anunciou que angariou 85.500 milhões de rupias indianas (cerca de 800 milhões de euros), numa ronda de financiamento liderada pela Meta, que vai integrar a empresa enquanto investidor minoritário.

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