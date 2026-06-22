Lusíadas Saúde investe 60 milhões em Faro. Hospital abre no final de 2027 e cria 500 empregos

O grupo Lusíadas Saúde anunciou esta segunda-feira que está a fazer um investimento de 60 milhões de euros na construção de um hospital em Faro. A nova unidade hospitalar vai localizar-se na zona de Lejana de Baixo, prevê-se que crie cerca de 500 novos postos de trabalho e tenha cerca de 8.500 metros quadrados distribuídos por cinco pisos.

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A abertura está prevista para o final de 2027, de acordo com o projeto que foi apresentado oficialmente esta segunda-feira, no Palácio Fialho, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Pina.

“Desde o início deste século que a Lusíadas Saúde tem vindo a crescer lado a lado com o Algarve. O Hospital Lusíadas Faro traduz esse compromisso de longo prazo com a região: um investimento que reforça a capacidade de resposta à crescente procura por cuidados de saúde diferenciados e contribui para atrair e fixar talento qualificado“, afirmou o presidente do conselho de administração e CEO da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, em declarações divulgadas em comunicado de imprensa.

O que terá o hospital Lusíadas Faro? Cinco salas de bloco operatório, 35 gabinetes de consulta, 13 salas de exames, dos quais radiologia (para obtenção de imagens por ecografia, TAC, ressonância magnética ou raio-X), 28 quartos de internamento, unidade de cuidados intensivos, unidade de gastrenterologia e atendimento permanente para adultos e crianças (urgências). A previsão é que, em pleno funcionamento, realize mais de 400 mil consultas e mais de 7.500 cirurgias por ano.

A nível tecnológico, o hospital privado estará equipado com ferramentas de inteligência artificial para apoio à decisão clínica e diagnóstico, sistemas de cirurgia robótica e salas híbridas, que conjugam cirurgia e imagiologia avançada no mesmo espaço. O objetivo é ter um alinhamento aos princípios da Medicina 3.0 e estrear “um novo paradigma no Algarve”, que se centre na saúde e no bem-estar (prevenção). A saúde oral está a cargo da marca de medicina dentária HeyDoc.

O Algarve perde talento todos os anos para outras regiões e para fora de Portugal. Com o Hospital Lusíadas Faro queremos inverter essa tendência: oferecer aos melhores profissionais um projeto clínico de referência, tecnologia de última geração e condições para crescerem aqui, na região onde vivem atualmente. Vasco Antunes Pereira Presidente e CEO da Lusíadas Saúde

Esta obra foi inicialmente noticiada pela imprensa local e esperava-se que estivesse concluída ainda em 2026. No ano passado, o jornal Barlavento avançou que o grupo Lusíadas Saúde iria investir precisamente 60 milhões de euros na construção de um novo hospital em Lejana de Baixo e abri-lo no final deste ano.

O grupo Lusíadas Saúde, detido pelos franceses da Vivalto Santé, tem 16 unidades em Portugal, incluindo 11 hospitais (Braga, Porto, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Maia, Lisboa, Amadora, Alfragide, Campera, Albufeira e Vilamoura) e cinco clínicas (Gaia, Oriente, Almada, Entrecampos e Faro).